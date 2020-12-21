شاهد.. أول سيارة من إنتاج الصانع الياباني تويوتا.. وما هو اللغز الخفي الذي ورائها؟

استطاعت الشركة اليابانية العريقة تويوتا أن تستحوذ على لقب السيارة الأكثر مبيعا لفترات طويلة، فمن منا لم يستقل يوما إصدارها صاحب الـ14 مقعد الشهير، و ربما تكون من احد مالكي هذه العلامة التجارية أو من محبيها، ولكن السؤال الأبرز في هذا التقرير؛ هل شاهدت يوما أول سيارة في تاريخ الصانع الياباني؟.





أنتجت العملاقة اليابانية أول لها بإسم A1 اصدار عام 1933، والتي صممت تحت إشراف نجل مؤسس الشركة كيشيرو تويودا.





وزودت الايقونة A1 بمحرك سداسي الاسطوانات، بسعة 3389 سم³، متصل بناقل حركة تقليدي الأداء مكون من 3 سرعات، بينما تمتعت السيارة بمظهر أنيق للغاية، يعجلنا نراها في زمننا الحالي بتصميم كلاسيكي فريد يدل على عظمة تلك الحقبة.





وتمتعت السيارة بمقدمة ساحرة وأقواس انسيابية تعلو عجلاتها، وتتوسط واجهتها شبكة أمامية طويلة الشكل مكونة من 4 مقاطع مزدوجة، بالاضافة إلى مصابيح دائرية واكصدام أمامي بارز باللون الفضي اللامع، وأبواب رباعيةتشبه الايقونة كرايسلر أيرفلو إلى حد كبير، والغريب في هذا الاصدار وجود مساحة واحدة من ناحية السائق، بالاضافة إلى أقواس خلفية تزين العجلات الخلفية للسيارة، كما حصلت على مقصورة داخلية كلاسيكية تتسم بالرحابة.





وعن القياسات الهيكلية فبلغ طولها 4737 ملم، وعرض 1734 ملم، وبارتفاع 1737 ملم، قاعدة عجلات 2851 بلغ طولها ملم، أما عن وزن السيارة فجاء بنسبة 1500 كج.





ولكن إذا عدنا بالزمن وتحديدا في عام 1890 سنجد اللغز المحير وهو النشاط الحقيقي لـ " ساكيشي تويودا"، الذي اخترع أول ماكينة للنسيج، ليؤسس بعد ذلك شركة لتصنيع النسيج تدعى " تويودا لحياكة النسيج الآلية"، وفي هذا الوقت تعرضت الشركة لازمة اقتصادية مما دفع شريك "ساكيشي" بالاستقالة ليجد نفسه وحيدا.



