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فن

بالجلباب الصعيدي.. شاهد محمد رمضان من كواليس مسلسله الجديد موسي

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:19 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر محمد رمضان صورا جديدة من كواليس مسلسلة الجديد موسي .

وظهر محمد رمضان بالجلباب الصعيدي وعلق  علي الصورة قائلا : موسي ، ملحمة رمضان 2020 ، ثقة في الله النجاح .

و استكمل النجم محمد رمضان، تصوير مشاهد مسلسل الجديد «موسى»، على قدم وساق، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي؛ تمهيدًا لمنافسة المسلسل في الموسم الدرامي الرمضاني، للعام الجاري 2021. 

ويكثف محمد رمضان، من تصوير مشاهده، اليوم، وذلك بعد عودته من دبي في رحلة انتهت سريعًا. 

يأتي ذلك بعدما انتهى محمد رمضان، من تصوير مشاهد مسلسل «موسى» في أسوان، وغادر إلى دبي في رحلة قصيرة استغرقت يومين. 


يذكر أن مسلسل «موسى» لـ محمد رمضان، يشارك في بطولته كل من: سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.


وقدم محمد رمضان في رمضان الماضى، مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.
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