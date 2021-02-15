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حوادث

سيدة تقتحم مقهى بسيارتها وتدهس مواطنًا بالعاشر من رمضان

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:33 م
ربة منزل تقتحم مقهى
ربة منزل تقتحم مقهى بسيارتها
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محمد الطحاوي
تباشر نيابة العاشر من رمضان العامة، تحقيقاتها مع ربة منزل متهمة بقتل شخص فى حادث تصادم داخل مقهى بمنطقة الأردنية بالمدينة.
 
كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى اخطارًا من اللواء أيمن مطر نائب مدير الأمن لقطاعى الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد ورود بلاغ باقتحام سيارة ملاكى لمقهى بمنطقة " الأردنية " بدائرة قسم أول العاشر من رمضان ، مما أسفر عن إصابة أحد المواطنين بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين من التحريات أن السيارة كانت تقودها " س.س " 51 سنة، مقيمة بالحى 30 بمدينة العاشر من رمضان، فيما أسفر الحادث عن وفاة "حزين ض " 45 سنة، من محافظة المنيا، متأثرًا بإصابته، وتم ضبط المتهمة وعرضها على النيابة العامة للتحقيق معها.
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