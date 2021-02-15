نائبة قبطية تشارك في افتتاح مسابقة دولية لحفظ القرآن الكريم

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، احتفالية مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها الرابعة والتي تحمل اسم المبتهل الشيخ محمود خليل الحصري وذلك خلال احتفالية بالمركز الثقافي ببورسعيد





جاء ذلك بحضور الدكتورة ياسمين الحصري نجلة الشيخ محمود خليل الحصري وفيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ والدكتور اسامة العبد رئيس جامعة الأزهر السابق وممثلي الأزهر الشريف والأوقاف والشباب والرياضة والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ والمهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد.





وتضمن حفل الافتتاح تلاوة آيات من القرآن الكريم، وفيلم تسجيلي عن قصة حياة الشيخ محمود خليل الحصري وأعقبه فقرات للإنشاد الديني، وعدد من الفقرات المتنوعة الأخرى.





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وأكد محافظ بورسعيد، خلال كلمته بحفل افتتاح المسابقة، على أن مصر هي منارة الإسلام المعتدل، والعمود الفقري للدول الإسلامية، وأنها منارة الإسلام المعتدل وتحتضن أفكار الشباب، وأول دولة يقام بها مؤتمر عالمي للشباب، مرحبا بجميع المشاركين من مختلف الدولة، موكدا علي فخره واعتزازه بإقامة تلك الحدث الكبير ببورسعيد والتي ستظل دائما وأبدا جاهزة لاستقبال كافة الفعاليات والدورات علي أرضها.



