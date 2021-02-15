انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

انطلقت منذ قليل بمحافظة بورسعيد في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا فعاليات الدورة الرابعة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني بورسعيد الدولية والتي تحمل اسم المرحوم الشيخ محمود خليل الحصري بالمركز الثقافي لمحافظة بورسعيد.





ويشارك في منافسات هذه الدورة ٥٢ شابا يمثلون اكثر من ٢٢ دولة ويتنافسون في ٣ أفرع حفظ القرآن الكريم بأحكامه والأصوات الحسنة والإنشاد والابتهال.







اقرأ أيضا:





وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبدعم من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.





وأكد المحافظ الدعم الكامل للمسابقة بعد نجاحها في الاعوام السابقة واصبحت اسما متداولا في العالم.



