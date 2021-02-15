ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:46 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
انطلقت منذ قليل  بمحافظة بورسعيد في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا فعاليات الدورة الرابعة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني بورسعيد الدولية والتي تحمل اسم المرحوم الشيخ محمود خليل الحصري بالمركز الثقافي لمحافظة بورسعيد.

ويشارك في منافسات هذه الدورة ٥٢ شابا يمثلون اكثر من ٢٢ دولة ويتنافسون في ٣ أفرع حفظ القرآن الكريم بأحكامه والأصوات الحسنة والإنشاد والابتهال.

اقرأ أيضا:

وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبدعم من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأكد المحافظ الدعم الكامل للمسابقة بعد نجاحها في الاعوام السابقة واصبحت اسما متداولا في العالم.

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عقد اجتماعا مع اللجنة المنظمة لمسابقة القرآن الكريم والابتهال الديني الدولية وذلك بحضور الدكتور عبد الكريم صالح رئيس لجنة تصحيح المصحف بالأزهر والشيخ عبد الفتاح الطاروطي وأعضاء اللجنة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الغضبان: انطلاق المرحلة الثالثة من اختبارات مسابقة بورسعيد الدولية فى حفظ القرآن

انطلاق المرحلة قبل الأخيرة بمسابقة بورسعيد الدولية في حفظ القرآن والابتهالات

الغضبان يعلن إطلاق مسابقة بورسعيد الدولية في حفظ القرآن

بورسعيد تستعد لإطلاق فعاليات المسابقة الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني غدا

بمشاركة أكثر من ٢٢ دولة عربية وأفريقية.. انطلاق مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن والابتهال الديني غدا

ترشيحاتنا

تحذير من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم.. وهذا موعد تساقط الثلوج

حقيقة تعرض مصر لعاصفة ثلجية الأسبوع الحالي وتحذير عاجل من الأرصاد

رئيس صحة البرلمان يكشف لـ صدى البلد موعد الموجة الثالثة من فيروس كورونا فى مصر..شاهد

8 نصائح مهمة.. هاني الناظر يحذر: الأسبوعان المقبلان أصعب فترة في حربنا مع كورونا

قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي والمريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا

وزير التعليم يكشف موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية فولكس فاجن.. عندما قرر هتلر إنتاج سيارة الشعب رخيصة الثمن

شون مينديز يعبر عن حبه لـ كاميلا كابيلو في الفلانتين بهذه الطريقة

طرح ميتسوبيشي اكليبس كروس بلاك ايديشن 2021 في مصر .. صور