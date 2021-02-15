رئيس الوزراء يستعرض الاشتراطات البنائية الجديدة مع نواب الإسكان والتنمية المحلية









التقي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس محلس الوزراء وعدد من الوزراء منذ قليل هيئتى مكتب لجنتى الاسكان والتنمية المحلية بمجلس النواب لاستعراض الاشتراطات البنائية الجديدة.





وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض الخطوات التنفيذية لمنظومة التراخيص الجديدة، في إطار جهود ضبط النمو العمراني، وتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمدن المصرية.





وكلّف رئيس الوزراء بالتنسيق الفوري مع أعضاء مجلس النواب من خلال دعوة هيئتي المكتب للجنتي الإسكان والتنمية المحلية بالمجلس، إلى اجتماع يتم خلاله استعراض خطوات الحصول على التراخيص الجديدة بالمدن، والتي ستكون بمثابة خطوة مهمة للغاية.





كما كلّف الدكتور مصطفى مدبولي بإعداد حملة إعلامية توعوية، توضح التيسيرات التي تقدمها الاشتراطات الجديدة، إلى جانب عقد لقاءات تتناول هذا الشأن مع الإعلاميين، وكذا إنتاج فيديو توضيحي بالخطوات التي سيتعين على المواطنين اتخاذها للاستفادة من المنظومة، فضلا عن إعداد خطة لتدريب الموظفين العاملين ضمن المنظومة للتيسير على المواطنين.





وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات التحضيرية للبدء في تنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، حيث ستقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتحديد الجامعة المختصة بكل محافظة، والتي ستقوم بدورها بإعداد تصميمات الواجهات للمباني المقترح تنفيذها.



