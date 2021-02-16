رئيس صناعة البرلمان يدعو لعقد جلسات استماع مع الغرف الممثلة للصناع المصريين فى جميع المجالات

قال المهندس معتز محمود ، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان إننا فى حاجة إلى استراتيجية للصناعة فى مصر، وأن يكون لها آلية للتنفيذ على أرض الواقع.





وأشار محمود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الاستراتيجية يجب أن تتضمن م طالبة الوزارات المختصة بإرسال البيانات والمعلومات حتى نقوم بعمل دراسات عن حجم التصدير لمصر فى القطاع العام والخاص، وهل تم زيادة فيها والعوائق التى تمنع هذه الزيادة.





كما أكد رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان أننا فى حاجة إلى مطالبة وزير البترول والكهرباء بإرسال قيمة استهلاك الصناعة فى القطاع العام والخاص فى الكمية والسعة الحرارية سواء فى الكهرباء أو الغاز أو السولار أو المازوت.



