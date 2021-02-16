ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس صناعة البرلمان يدعو لعقد جلسات استماع مع الغرف الممثلة للصناع المصريين فى جميع المجالات

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:00 ص
المهندس معتز محمود
المهندس معتز محمود ، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان
Advertisements
معتز الخصوصى
قال المهندس معتز محمود ، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان إننا فى حاجة إلى استراتيجية للصناعة فى مصر، وأن يكون لها آلية للتنفيذ على أرض الواقع.

وأشار محمود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الاستراتيجية يجب أن تتضمن مطالبة الوزارات المختصة بإرسال البيانات والمعلومات حتى نقوم بعمل دراسات عن حجم التصدير لمصر فى القطاع العام والخاص، وهل تم زيادة فيها والعوائق التى تمنع هذه الزيادة.

كما أكد رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان أننا فى حاجة إلى مطالبة وزير البترول والكهرباء بإرسال قيمة استهلاك الصناعة فى القطاع العام والخاص فى الكمية والسعة الحرارية سواء فى الكهرباء أو الغاز أو السولار أو المازوت.

كما دعا إلى عقد جلسات استماع مع الغرف الممثلة للصناع المصريين فى جميع المجالات أسمنت وحديد وزيوت وبلاستيك وكل الصناعات الغزل والنسيج.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسدوها.. آخر لحظات حياة فاتن فريد.. وسر اتهام ابنتها بالقتل لزوج أمها | فيديو وصور

أسعار السيارة mg-5 لعام 2021.. وأبرز مواصفاتها

في عيد ميلادها الـ 39.. أجرأ إطلالات نسرين طافش عرضتها للانتقاد