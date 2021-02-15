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تعليم

المدن الجامعية بجامعة بنها تعلن موعد استقبال الطلاب

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:15 م
جامعة بنها
جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى
تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها ، المدن الجامعية بكفر سعد؛ للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات التي تمت بالمدن الجامعية لاستقبال الطلاب خلال الامتحانات.


رافقه خلال الجولة، الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاعي خدمة المجتمع والمدن الجامعية، والدكتور سيد عبد الونيس، المشرف على المدن الجامعية، والدكتور عوض الله سليمان، مدير عام المدن.

وتفقد رئيس الجامعة خلال جولته المطاعم ومخازن الأغذية والاستراحات وغرف الإقامة؛ للتأكد من مستوى النظافة، وتجهيز الغرف بجميع الاحتياجات اللازمة لاستقبال الطلاب. 

كما اطمأن خلال جولته على جاهزية العيادات الطبية، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

من ناحية أخرى، أكد "الجيزاوي"، أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية ومتابعة عمليات التعقيم المستمرة وتوفير أوجه الراحة للطلاب داخل المدن الجامعية؛ تمهيدًا لاستقبال الطلاب بداية من يوم 24 من الشهر الحالي، موجها الشكر للفريق المشرف علي المدن الجامعية على ما قدموه خلال الفترة السابق.

من جانبه قال الدكتور جمال سوسة، إنه سوف يتم الالتزام بنفس الإجراءات المتبعة سابقا بحد أقصى طالبين في الغرفة طبقا لتعليمات وزارة التعليم العالي بالمدن الجامعية التابعة لجامعة بنها،لافتًا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها علي الدور التي تقوم بة وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة خلال الفترة السابقة في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع داخل الجامعة كما أنها لها دور مهم في متابعة الإجراءات الاحترازية بالجامعة.

المدن الجامعية بجامعة بنها تعلن موعد استقبال الطلاب
المدن الجامعية بجامعة بنها تعلن موعد استقبال الطلاب
المدن الجامعية بجامعة بنها تعلن موعد استقبال الطلاب
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