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تعليم

إدارة الأزمات والكوارث بجامعة بنها تعلن الطوارئ استعدادا للامتحانات

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:09 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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إبراهيم الهوارى
أكد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها علي الدور التي تقوم بة وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة خلال الفترة السابقة في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع داخل الجامعة كما أنها لها دور مهم في متابعة الإجراءات الاحترازية بالجامعة.
جاء ذلك خلال رئاسة الجيزاوي اجتماع الوحدة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث بالجامعة بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور جمال سوسة المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة  والدكتور ابراهيم راجح مدير وحدة الازمات والكوارث بالجامعة والدكتور عبدالقادر عبدالكريم منسق عام الجودة الإدارية بالجامعة والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وايمن بيومي القائم بعمل أمين عام الجامعة ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية والعقيد هيثم محمد شحاتة وكيل ادارة الحماية المدنية بالقليوبية وأحمد عبد الهادي مدير وحدة الازمات والكوارث بالمحافظة وأحمد فتحي الأمين العام للهلال الأحمر بالقليوبية. 

وأشار الجيزاوي إلى أن الإجراءات والتدابير الاحترازية يجب أن تشمل كافة كليات وقطاعات الجامعة من حيث أعمال الصيانة وضع العلامات الاسترشادية وتوفير المطهرات ومتابعة اعمال التعقيم وصيانة  بوابات التعقيم بالكليات ورفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات الجامعية والادارة الطبية بالجامعة   للبدء في الامتحانات مشددا علي أهمية اتخاذ كافة سبل الحماية والأمان داخل الخيام مشيرا علي اهمية وضع خطط للإخلاء في كافة الكليات وعمل محاكاة لها بمشاركة الطلاب بالكليات   مشددا على المرور والتأكد من اشتراطات الحماية المدنية والحريق واتخاذ جميع الإجراءات الكافية لمراجعة أجهزة الإطفاء والتأكد من عملها. 

من جانبه أكد الدكتور تامر سمير علي الدور الذي تقوم به لجنة الأزمات والكوارث بالكليات في توعية الطلبة بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية من حيث الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتنبيه علي الأمن الإداري بالجامعة علي منع التجمعات أثناء الامتحانات حيث تم تقسيم الامتحانات علي ثلاث فترات في الكليات عالية الكثافة وذلك منعا للتزاحم بين الطلاب 

وقال الدكتور جمال سوسة انه تم اتخاذ كافة اعمال الصيانة بالمدن الجامعية وتعقيم كافة الغرف بالمدن الجامعية والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الوزارة مسبقا للتسكين بالمدن الجامعية. 

واكد الدكتور إبراهيم راجح انه تم تفعيل وحدات الأزمات داخل الكليات بالإضافة إلى قيام الوحدة بعمل حملات توعية.
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