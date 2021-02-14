بمشاركة أكثر من 230 متدربا.. ورشة عمل افتراضية عن الاستشراف المستقبلي لريادة الأعمال والفرص المستقبلية بجامعة بنها.. صور

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها ، فعاليات الدورة التدريبية الافتراضية التي نظمها مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (تايكو) بالجامعة، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن "الاستشراف المستقبلي لريادة الأعمال والفرص المستقبلية للعمل"، وذلك لطلاب المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا وهيئة التدريس وشباب الباحثين بالجامعة ومنسوبيها من المبتكرين.













وتقام الدورة من خلال المنصة الإلكترونية "زووم" خلال الفترة من 13 - 15 فبراير الجارى من الساعة الخامسة وحتى الساعة الثامنة مساء، ويقوم بالتدريب فيها كل من الدكتورة وفاء عبد الرشيد، المدير التنفيذي لمكاتب التايكو ونوادي ريادة الأعمال والمدرب الدولي لريادة الأعمال، والدكتور محمد رمضان، مدير المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.









وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أهمية الاستعداد للمستقبل عبر تحديد الفرص الممكنة والمتاحة، وتعزيز الشراكات مع الجهات المعنية بالقطاعات المستقبلية، مشيرا إلى أن التفكير المبكر فيما سيأتي مستقبلًا أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى لما يشهده عالمنا المعاصر بالتغييرات المتلاحقة والتشابكات الكبيرة بين الظواهر والأحداث المختلفة مما يؤدي إلى ازدياد الحاجة إلى استشراف المستقبل بسبب التغييرات المتسارعة في جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعلوم والتكنولوجيا في ظل تحديات الثورة الصناعية الرابعة.









وقال الجيزاوى إن مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (تايكو)، الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أصبح مركزًا لاستضافة الفعاليات وورش العمل الخاصة بالموضوعات المستقبلية، وأن أبواب المكتب مفتوحة لطلاب الجامعة بهدف تعزيز المعرفة في مجال إدارة الابتكارات وصناعة المستقبل.









من جانبه، قال الدكتور أيمن سمير، مدير مركز الابتكار بجامعة بنها، إن الدورة التدريبية تأتي في إطار حرص جامعة بنها على تعزيز نشر المعرفة في قطاع صناعة المستقبل، وبناء شراكات مع المؤسسات العلمية والأكاديمية المتميزة، لإعداد أجيال من الخريجين الموهوبين القادرين على توظيف أدوات وتكنولوجيا المستقبل، مشيرا إلى أن عدد المشاركين في الدورة تجاوز الـ 230 مشاركا من طلاب المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا وهيئة التدريس وشباب الباحثين بالجامعة.