ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بمشاركة أكثر من 230 متدربا.. ورشة عمل افتراضية عن الاستشراف المستقبلي لريادة الأعمال والفرص المستقبلية بجامعة بنها.. صور

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:52 ص
جامعة بنها
جامعة بنها
Advertisements
إبراهيم الهوارى
افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، فعاليات الدورة التدريبية الافتراضية التي نظمها مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (تايكو) بالجامعة، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن "الاستشراف المستقبلي لريادة الأعمال والفرص المستقبلية للعمل"، وذلك لطلاب المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا وهيئة التدريس وشباب الباحثين بالجامعة ومنسوبيها من المبتكرين.



وتقام الدورة من خلال المنصة الإلكترونية "زووم" خلال الفترة من 13 - 15 فبراير الجارى من الساعة الخامسة وحتى الساعة الثامنة مساء، ويقوم بالتدريب فيها كل من الدكتورة وفاء عبد الرشيد، المدير التنفيذي لمكاتب التايكو ونوادي ريادة الأعمال والمدرب الدولي لريادة الأعمال، والدكتور محمد رمضان، مدير المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أهمية الاستعداد للمستقبل عبر تحديد الفرص الممكنة والمتاحة، وتعزيز الشراكات مع الجهات المعنية بالقطاعات المستقبلية، مشيرا إلى أن التفكير المبكر فيما سيأتي مستقبلًا أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى لما يشهده عالمنا المعاصر بالتغييرات المتلاحقة والتشابكات الكبيرة بين الظواهر والأحداث المختلفة مما يؤدي إلى ازدياد الحاجة إلى استشراف المستقبل بسبب التغييرات المتسارعة في جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعلوم والتكنولوجيا في ظل تحديات الثورة الصناعية الرابعة.


وقال الجيزاوى إن مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (تايكو)، الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أصبح مركزًا لاستضافة الفعاليات وورش العمل الخاصة بالموضوعات المستقبلية، وأن أبواب المكتب مفتوحة لطلاب الجامعة بهدف تعزيز المعرفة في مجال إدارة الابتكارات وصناعة المستقبل.


من جانبه، قال الدكتور أيمن سمير، مدير مركز الابتكار بجامعة بنها، إن الدورة التدريبية تأتي في إطار حرص جامعة بنها على تعزيز نشر المعرفة في قطاع صناعة المستقبل، وبناء شراكات مع المؤسسات العلمية والأكاديمية المتميزة، لإعداد أجيال من الخريجين الموهوبين القادرين على توظيف أدوات وتكنولوجيا المستقبل، مشيرا إلى أن عدد المشاركين في الدورة تجاوز الـ 230 مشاركا من طلاب المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا وهيئة التدريس وشباب الباحثين بالجامعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جامعة الأزهر تحتفل بختام فعاليات ريادة الأعمال بحضور رئيس أكاديمية البحث العلمي

في ختام فعاليات نادي ريادة الأعمال.. رئيس جامعة الأزهر يستقبل رئيس أكاديمية البحث العلمي

نادي ريادة الأعمال بجامعة الوادي الجديد يزور المشروعات الإنتاجية بالخارجة

جامعة الوادى الجديد تواصل انتخابات اتحاد الطلاب وسط إجراءات احترازية ضد كورونا

جامعة بدر تفتتح معسكرا لريادة الأعمال والحصول على تدريب معتمد

للاستفادة من خبراتهم.. وزير التعليم العالي: مؤتمر رابطة علماء مصر في أمريكا وكندا يربطهم ببلدهم الأم

ترشيحاتنا

شاهد.. أول صورة لـ المريخ بعدسة مسبار الأمل الإماراتي

شوبير يعلق على تعادل الزمالك أمام مولودية الجزائر ويحذر لاعبيه

شاهد.. أيمن أشرف يحتفل مع زوجته بعيد الحب

ديديه دروجبا يطمئن على بعثة بيراميدز في كوت ديفوار

الحب بين الزوجين.. مواقف بين الرسول وزوجاته

هل تلعن الملائكة من يؤخر غسل الجنابة ؟.. الإفتاء تجيب

Advertisements

رماها خارج القاعة.. عريس يسحل حماته بعدما خربت حفل زفافه على ابنتها| فيديو وصور

قرارات جديدة لحسم جدل الدراسة والامتحانات .. ماذا سيعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ عاصفة ثلجية فى هذا الموعد .. تفاصيل

التحقيقات تكشف طريقة هتك طبيب الأسنان الشهير عرض 4 رجال.. بالمستندات

الوزراء يكشف حقيقة رابط "واتساب" لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

مارس الشذوذ وتبادل رسائل مع 5 رجال.. الأدلة الفنية تكشف محتوى هاتف طبيب الأسنان المتحرش

إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

كيلو الفراخ البلدى بـ36 جنيهًا.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة يوميا.. اكتشف الفوائد والأضرار

توجيه عاجل من شئون الجنسية والجوازات والإقامة في البحرين

مجموعة الزمالك.. الترجي التونسي مهدد بعقوبة من الكاف

ملامح تشكيل الفراعنة.. شوبير: هؤلاء يهددون عبدالله السعيد ورمضان صبحي في المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بورشة وأودي ورام ومرسيدس وBMW في مزاد جمرك مطار القاهرة.. تعرف على الشروط

بفستان قصير .. منة فضالي تستعرض أناقتها في عيد الحب

بإطلالة كلاسيك.. زوجة يوسف الشريف تخطف الأنظار في عيد الحب