وزير التعليم للنواب: لدينا بث كـ "شاهد ونتفليكس".. ونغرس الأتيكيت في سلوكيات الطلاب

قال وزير التربية والتعليم طارق شوقي، إن الوزارة لديها منصات رقمية حديثة، تعرض مواد ومقررات ومناهج، عبر مجموعة من أكفأ المعلمين، من خلال استديوهات ضخمة تعتمد أساليب للإضاءة وعرض المحتوى بشكل جذاب تماما كالاستديوهات الإعلامية.





ورد ذلك خلال اجتماع موسع للجنة التعليم مع وزير التربية والتعليم طارق شوقي، للاستماع إلى آخر المستجدات فيما يخص قرارات الوزارة الأخيرة، وعرض برنامج الوزير على النواب.





وتابع شوقي: الوزارة لديها أيضا خدمة البث مباشر، تماما كشبكة "نتفليكس" وشاهد وغيرها من المنصات الرقمية الحديثة، وهناك إدارة كاملة لضخ وتطوير المحتوى، كما أن الوزارة تسعى لتعليم الطلاب وسط المناهج الدراسية العادية، أصول "الأتيكيت" وكيفية التعامل في المأكل والملبس لتطوير سلوكياتهم بشكل إيجابي على المدى البعيد.





يشار إلى أن الجلسات العامة قد شهدت يوم 20 يناير، مواجهة بين نواب المجلس والوزير طارق شوقى،خلال إلقاءه بيانه كاشفا عن خطة تطوير منظومة التعليم وبعض الملفات الهامة، وعلى رأسها امتحانات الثانوية العامة، ومواجهة الدروس الخصوصية، وغيرها.



