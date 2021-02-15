سيناريو تخيلي.. ماذا لو كانت القرعة منصفة وواجه الأهلي بايرن ميونخ في نهائي مونديال الأندية

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي من تحقيق المركز الثالث في بطولة العالم للأندية والاستحواذ على الميدالية البرونزية بعد مشوار مميز في البطولة، ثلاث مباريات فاز في 2 وهزم في واحدة أمام بطل العالم بايرن ميونخ.





أقيمت بطولة العالم بمشاركة "الدحيل القطري" بطل دوري البلد المستضيف للبطولة"، بايرن ميونخ الألماني "بطل دوري أبطال أوروبا"، الأهلي المصري "بطل دوري أبطال أفريقيا"، بالميراس البرازيلي "بطل كأس ليبرتادوريس"، أولسان هيونادي "بطل دوري أبطال آسيا"، تيجريس أونال "بطل الكونكاف".





واجه الأهلي الدحيل في مستهل مشواره بالمونديال، وفاز بهدف دون رد، ثم وقع في مأزق أمام بايرن ميونخ البطل الذي حقق البطولة بعد الفوز بهدف وحيد على فريق تيجريس بطل الكونكاف.





سيناريو تخيلي:





نتيجة قرعة كأس العالم للأندية 2020

وضعت القرعة نادي الدحيل القطري، في مواجهة الأهلي المصري، على أن يواجه الفائز منهما فريق بالميراس بطل كوبا يبرتادوريس، في نصف النهائي.





ويواجه تيجريس المكسيكي، فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، فيما يواجه الفائز منهما بايرن ميونخ.





فيفوز الأهلي على الدحيل كما فعل ويواجه بالميراس الذي فاز عليه بالفعل في تحديد مركزي الثالث والرابع، ويواجه المارد الأحمر بايرن ميونخ في نهائي البطولة، ويحقق الفضية أو الذهبية إذا اتجهت الظروف نحو أبناء التتش.