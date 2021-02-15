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أخبار العالم

حمد بن جاسم يثير الجدل بتغريدات غامضة عن المصالحة مع قطر

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:07 م
حمد بن جاسم رئيس
حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر الأسبق
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قسم الخارجي
أثار حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري الأسبق، جدلا واسعا بسلسلة من التغريدات الغامضة حول المصالحة مع قطر وقمة العلا الأخيرة في المملكة العربية السعودية.


وقال حمد بن جاسم على تويتر: "رغم بيان العلا واستبشارنا ببداية حقبة جديدة بين دول مجلس التعاون وكذلك مع مصر، فإننا ما زلنا نرى ونسمع استمرار البعض في قرع طبول الاستفزاز والبيانات المبتذلة المشحونة بالسلبية والتحريض".


وأضاف بن جاسم " نحن لم نأبه ولله الحمد لطبول الحرب في السابق، رغم اندهاشنا وحزننا مما جرى دون مبرر".


وتابع "نعلم أيضاً أن هناك صحفيين وكتاباً آخرين لم يخوضوا وراء الخائضين في هذه المأساة.. وأعرف أن هناك منهم شجعانا أبدوا وجهة نظرهم بكل اتزان وشجاعة، ومنهم من دافع عن وجهة نظر دولته دون السقوط في الهاوية ومستنقعات الاسفاف".


وأكمل المسؤول القطري السابق "لكن ما أستغربه اليوم هو هذه الدندنة الرخيصة التي لا تتعدى مكان صدورها، وكأن أصحابها مستاؤون من عودة العلاقات مع السعودية.. أنا أعرف السبب والغاية، ولكن السؤال هو: ألم يعتبر هؤلاء من الماضي إذ لم يجنوا من حملاتهم إلا الخيبة؟!".


ولم يكشف حمد بن جاسم لمن يوجه حديثه، لكن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي ردوا على المسؤول السابق منتقدين سياسات الإعلام القطري الذي يستمر في مهاجمة الدول العربية.


ورد أحد المغردين قائلا "انظر قناة الجزيرة لمدة ساعة فقط و ممكن تقنع نفسك".


بينما غرد آخر موجها حديثه لحمد بن جاسم "وصل مرحلة ميئوس منها من الهذيان.. لم يخطر بباله يوما يصبح نسيا منفيا لا صدى صوت له غير تويتر".


فيما قال آخر يدعى صالح الغامدي "قرابة الثمانية عشر موقعا إخباريا تابعة لكم تنفث سمومها ليل نهار ثم تأتي لتظهر لنا أخلاقيات مصطنعة".






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