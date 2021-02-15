وزير الأوقاف: سنغلق الباب على نساء الجماعة.. وفيلم الممر يعكس الفن الهادف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة ستغلق الباب على نساء جماعة الإخوان الإرهابية، وتحركاتهن في الدعوة من خلال الاستعانة بعدد من الواعظات، حيث سيتم تخصيص زي موحد لهن.





وأكد الوزير خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن الوزارة لا تقوم بإبرام أي اتفاقيات مع المقاولين لبناء مساجد جديدة، إلا بعد التأكد من توافر عدد من الاشتراطات منها تركيب اللمبات الموفرة وقطع المياه الموفرة.





وفيما يتعلق بتساؤلات النواب، بشأن اعتماد الأطفال علي حفظ القرآن دون الفهم، أكد مختار جمعة، أن كل المسابقات التي تطلقها الوزارة تقوم علي فهم مقاصد القرآن، ولا يتم عمل أي مسابقة سواء علي مستوي تعيين الأئمة أو الخطباء إلا بإجراء اختبارات فهم المقاصد مع الحفظ.





وتابع "لابد أن ننتقل من مناهج الحفظ والتلقين إلى مناهج الفهم والتفكير".





وأكد الوزير أن الدولة تعتمد علي منهج تطبق نظام التقييم الشمولي، مثلما يحدث في المدارس اليابانية، لافتا إلى أن ذلك النظام انعكس بصورة إيجابية في بناء الشخصية الثقافية وظهور أفلام هادفة مثل فيلم الممر.





وأكد الوزير ردا علي ما طرحه أحد النواب، عن عدم الاستعانة بخريجي الأزهر في مساجد الوادي الجديد، أنه عندما كان يطرح مسابقات لتعيين الأئمة في محافظتي مطروح والوادي الجديد، كان عدد المتقدمين قليلًا بسبب عدم وجود كليات لجامعة الأزهر بتلك المحافظتين.





وأشار إلى أنه لن يتم السماح بصعود المنبر لأي شخص غير مؤهل، ولن يتم السماح أيضا لمن لديه ميول أو الخلايا النائمة، لافتا إلى أن هناك عددًا من الواعظات اللاتي يعملن طبيبات ومهندسات ، وتم تأهيلهن ويؤدين حاليا بشكل كفء جدا.





وعقب الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن الاختبارات التي تجريها وزارة الأوقاف مهمة وذلك حتي لا ينهار الأمن القومي بسبب صعود غير المؤهلين للمنابر.





وأضاف أن الدكتور محمود زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، شكل لجان لعمل اختبارات لاختيار الأئمة وكان عضوا في تلك اللجنة، وتقدم لتلك المسابقة 12 ألف من خريجي الأزهر ولم ينجح منهم سوي 2000 فقط.





وشدد على أنه يتفق مع وزير الأوقاف علي ضرورة إعداد اختبارات لجميع المتقدمين؛ لأنه إذا كان خريج الأزهر ليس كفئا فلا يرتقي أن يصعد المنبر.