المصري يواصل تدعيم صفوفه ويتعاقد مع الدولي الفلسطيني عميد صوافطة

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات الحصول على خدمات الدولي الفلسطيني عميد صوافطة لاعب خط وسط نادي السلط الأردني

ويمتد عقد لاعب المصري الجديد لموسمين ونصف اعتبارًا من فترة الانتقالات الشتوية الحالية وحتى نهاية الموسم الكروي 2028/2027 .

و انهت إدارة المصري الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب ومن ثم توقيع الكشف الطبي على اللاعب والبدء في اجراءات قيده بقائمة المصري حيث سيتم تسجيل اللاعب كلاعب محلي وفقًا للاجراءات المتبعة في هذا الشأن مع اللاعبين الذين يحملون الجنسية الفلسطينية.

الجدير بالذكر أن اللاعب عميد صوافطة والذي يشغل مركز لاعب خط الوسط المدافع يبلغ من العمر 25 عامًا وقد سبق له اللعب بصفوف نادي طوباس الفلسطيني قبل ان ينتقل لصفوف نفط بيسان العراقي ومنه لصفوف الاتحاد الليبي والوعب القطري ثم في النهاية إلى صفوف نادي السلط الأردني ليتألق بين صفوفه ويلفت الأنظار خاصة بعد تألقه مع منتخب فلسطين في بطولة كأس العرب التي أقيمت مؤخرًا بقطر والتي قدم فيها اللاعب مردودًا متميزًا.