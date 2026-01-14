قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرصد كوبيرنيكوس : 2025 ثالث أكثر الأعوام حرارة في العالم
عوروا بعض.. تفاصيل مشاجرة صاحب مصنع وسائق حول "ركنة" سيارة بالوراق
بين طموح التاريخ ورغبة استعادة المجد..هل يكتب منتخب مصر فصل جديد فى افريقيا وينفرد برقم قياسى ؟
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14-1-2026
الدولة تبكر صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026| تفاصيل
قبل الشهر الكريم .. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في المحافظات
إحالة عروس المرج للجنايات بتهمة قتل زوجها
في نفس وقت زيارة ماتشادو.. الرئيسة الفنزويلية ترسل وفدًا إلى واشنطن
مأساة طبيب الشرقية.. ضحى بعمره من أجل ابنه وفي النهاية «أخد شقاه»
خبير: تحويلات المصريين بالخارج السبب الرئيسي في صعود الجنيه أمام الدولار
محاكمات عاجلة وإعدامات قادمة.. تصريحات صارمة من السلطة القضائية الإيرانية رغم تحذير ترامب
6 محاذير .. ماذا قال حسام حسن لنجوم الفراعنة قبل مواجهة السنغال؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

حسم الثأر أو استمرار العقدة.. صلاح وماني وجهًا لوجه الليلة في نصف نهائي أمم أفريقيا

محمد سمير

يضرب المنتخب الوطني المصري موعدًا ناريًا، مساء اليوم الأربعاء، مع نظيره السنغالي في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب، في مواجهة تعيد إلى الواجهة واحدة من أبرز الثنائيات المتنافسة في الكرة الإفريقية خلال العقد الأخير بين محمد صلاح وساديو ماني.

ورغم أن النجمين كانا شريكين في صناعة المجد بقميص ليفربول لسنوات طويلة، فإن الصدامات الدولية بينهما لطالما حملت طابعًا خاصًا، تحوّل مع الوقت إلى صراع مفتوح على الزعامة الإفريقية، غالبًا ما يُحسم في اللحظات الأصعب.

البداية من 2014.. ضربة مبكرة لصلاح

تعود أولى المواجهات المباشرة بين محمد صلاح وساديو ماني إلى عام 2014، خلال التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2015، حين قاد ماني منتخب السنغال لتحقيق فوز مزدوج على منتخب مصر بنتيجة 2-0 في داكار و1-0 في القاهرة.

وسجل نجم “أسود التيرانجا” أحد أهداف لقاء الذهاب، ليُقصي الفراعنة من التصفيات ويحرمهم من التأهل للبطولة للمرة الثالثة على التوالي آنذاك، في واحدة من أكثر الضربات إيلامًا في مسيرة صلاح الدولية.

نهائي 2021.. حلم ضائع في الكاميرون

وجاء الصدام الأبرز بين الثنائي في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، حيث دخلا المباراة باعتبارهما نجمي القارة الأولين، بعد احتكارهما لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعدة سنوات.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، قبل أن تحسم السنغال اللقب بركلات الترجيح 4-2، ليحقق ماني أول لقب قاري في تاريخ بلاده، بينما تلقى صلاح خسارته الثانية في نهائي أمم أفريقيا بعد نهائي 2017.

تصفيات المونديال.. سيناريو قاسي يتكرر

لم يتوقف تفوق ماني عند النهائي القاري، بل تجدد الصدام في مارس 2022 خلال الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتبادل المنتخبان الفوز 1-0 في مباراتي الذهاب بالقاهرة والإياب في داكار، قبل أن تحسم ركلات الترجيح بطاقة التأهل مجددًا لصالح السنغال بنتيجة 3-1، بعدما أهدر محمد صلاح ركلة حاسمة، في حين سجل ماني الركلة الأخيرة، ليحرم مصر من حلم المونديال.

معركة الجوائز الفردية

وامتد الصراع بين النجمين إلى الجوائز الفردية، حيث توج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب إفريقي عامي 2017 و2018، قبل أن ينتزعها ساديو ماني في 2019، ثم عاد النجم السنغالي ليتفوق مجددًا ويحصد الجائزة عام 2022 على حساب قائد منتخب مصر.

وتأتي مواجهة الليلة كفرصة ذهبية أمام محمد صلاح لتسديد فاتورة الماضي، وكسر الهيمنة السنغالية في المواجهات الحاسمة، وقيادة الفراعنة إلى نهائي البطولة، بينما يسعى ساديو ماني لتأكيد تفوقه التاريخي وإقصاء منتخب مصر للمرة الرابعة في صدامات لا ترحم.
 

