بجوائز 90 ألف دولار.. انطلاق بطولة موتور سيتي المفتوحة للإسكواش بمشاركة 6 لاعبين مصريين

انطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، منافسات بطولة موتور سيتي المفتوحة للإسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 وحتى 18 يناير الجاري، ضمن بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، بإجمالي جوائز مالية تصل إلى 90 ألف دولار، في واحدة من البطولات المهمة على أجندة الموسم الحالي.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش جدول منافسات البطولة، التي تشهد مشاركة عدد من اللاعبين المصنفين على المستوى الدولي، وسط اهتمام كبير من جانب المتابعين في ظل تقارب المستويات وتوقعات بمنافسات قوية في مختلف الأدوار.

وتشهد بطولة موتور سيتي مشاركة 6 لاعبين مصريين، في تأكيد جديد على الحضور المستمر للإسكواش المصري في البطولات الدولية، وسعي اللاعبين لاكتساب المزيد من الخبرات وحصد نقاط تصنيفية مهمة.

ويمثل مصر في منافسات البطولة كل من:

محمد الشربيني، مصطفى السيرتي، سلمان خليل، كريم الحمامي، يحيى النوساني، ومحمد أبو الغار.

وتحمل المشاركة المصرية طموحات كبيرة في المنافسة على الأدوار المتقدمة، خاصة في ظل تطور مستوى اللاعبين المصريين وقدرتهم الدائمة على مقارعة المصنفين الأوائل، وهو ما ظهر جليًا خلال البطولات الأخيرة التي شهدت نتائج إيجابية لأبناء الفراعنة.

التصنيف العالمي يؤكد السيطرة المصرية

على صعيد متصل، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش عن التصنيف العالمي الجديد للاعبين واللاعبات خلال شهر يناير الجاري، والذي واصل خلاله الثنائي المصري مصطفى عسل وهانيا الحمامي التربع على قمة تصنيف الرجال والسيدات، في استمرار واضح لهيمنة الإسكواش المصري على الساحة العالمية.

ويعكس هذا التفوق العمل الكبير داخل منظومة الإسكواش المصرية، سواء على مستوى الإعداد الفني أو تطوير اللاعبين منذ المراحل السنية المختلفة، وصولًا إلى المنافسة على الألقاب الكبرى عالميًا.