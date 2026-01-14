بجوائز 192 ألف دولار.. انطلاق بطولة كليفلاند للاسكواش بأمريكا بمشاركة 8 لاعبين مصريين

انطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء منافسات بطولة كليفلاند المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 وحتى 18 يناير الجاري، ضمن بطولات رابطة اللاعبين المحترفين، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 192 ألف دولار، بواقع 96 ألف دولار لمنافسات الرجال ومثلهم لمنافسات السيدات.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش جدول المنافسات الرسمي للبطولة، التي تشهد مشاركة عدد من أبرز نجوم اللعبة على الساحة الدولية، في واحدة من البطولات المهمة على أجندة الموسم الحالي.

وتشهد بطولة كليفلاند مشاركة 8 لاعبين ولاعبات من مصر، بواقع 5 لاعبين في منافسات الرجال و3 لاعبات في منافسات السيدات، في استمرار للحضور القوي والمميز للاسكواش المصري على الساحة العالمية.

ويمثل مصر في منافسات الرجال كل من:

عمر سعيد، ياسين الشافعي، مروان تامر، محمد ناصر، ومازن هشام.

بينما تشارك في منافسات السيدات كل من:

نور أبو المكارم، نور هيكل، وملك خفاجي.

وتحمل المشاركة المصرية آمالًا كبيرة في المنافسة على الأدوار المتقدمة، في ظل الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعبون، والنتائج المميزة التي يحققها أبطال مصر في مختلف البطولات الدولية.

استمرار الهيمنة المصرية على التصنيف العالمي

وعلى صعيد متصل، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش عن التصنيف العالمي الجديد لشهر يناير الجاري، والذي واصل خلاله الثنائي المصري مصطفى عسل وهانيا الحمامي تربعهما على قمة تصنيف الرجال والسيدات، في تأكيد جديد على سيطرة الاسكواش المصري عالميًا.

وتسعى البعثة المصرية في بطولة كليفلاند لمواصلة النتائج الإيجابية، وتعزيز الهيمنة المصرية على بطولات الاسكواش، في ظل المنافسة القوية المنتظرة بين كبار اللعبة، مع تطلع الجماهير المصرية لمشاهدة أبطالها على منصات التتويج مجددًا.

