قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرصد كوبيرنيكوس : 2025 ثالث أكثر الأعوام حرارة في العالم
عوروا بعض.. تفاصيل مشاجرة صاحب مصنع وسائق حول "ركنة" سيارة بالوراق
بين طموح التاريخ ورغبة استعادة المجد..هل يكتب منتخب مصر فصل جديد فى افريقيا وينفرد برقم قياسى ؟
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14-1-2026
الدولة تبكر صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026| تفاصيل
قبل الشهر الكريم .. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في المحافظات
إحالة عروس المرج للجنايات بتهمة قتل زوجها
في نفس وقت زيارة ماتشادو.. الرئيسة الفنزويلية ترسل وفدًا إلى واشنطن
مأساة طبيب الشرقية.. ضحى بعمره من أجل ابنه وفي النهاية «أخد شقاه»
خبير: تحويلات المصريين بالخارج السبب الرئيسي في صعود الجنيه أمام الدولار
محاكمات عاجلة وإعدامات قادمة.. تصريحات صارمة من السلطة القضائية الإيرانية رغم تحذير ترامب
6 محاذير .. ماذا قال حسام حسن لنجوم الفراعنة قبل مواجهة السنغال؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بجوائز 192 ألف دولار.. انطلاق بطولة كليفلاند للاسكواش بأمريكا بمشاركة 8 لاعبين مصريين

اسكواش
اسكواش
محمد سمير

انطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء منافسات بطولة كليفلاند المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 وحتى 18 يناير الجاري، ضمن بطولات رابطة اللاعبين المحترفين، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 192 ألف دولار، بواقع 96 ألف دولار لمنافسات الرجال ومثلهم لمنافسات السيدات.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش جدول المنافسات الرسمي للبطولة، التي تشهد مشاركة عدد من أبرز نجوم اللعبة على الساحة الدولية، في واحدة من البطولات المهمة على أجندة الموسم الحالي.

وتشهد بطولة كليفلاند مشاركة 8 لاعبين ولاعبات من مصر، بواقع 5 لاعبين في منافسات الرجال و3 لاعبات في منافسات السيدات، في استمرار للحضور القوي والمميز للاسكواش المصري على الساحة العالمية.

ويمثل مصر في منافسات الرجال كل من:
عمر سعيد، ياسين الشافعي، مروان تامر، محمد ناصر، ومازن هشام.

بينما تشارك في منافسات السيدات كل من:
نور أبو المكارم، نور هيكل، وملك خفاجي.

وتحمل المشاركة المصرية آمالًا كبيرة في المنافسة على الأدوار المتقدمة، في ظل الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعبون، والنتائج المميزة التي يحققها أبطال مصر في مختلف البطولات الدولية.

استمرار الهيمنة المصرية على التصنيف العالمي

وعلى صعيد متصل، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش عن التصنيف العالمي الجديد لشهر يناير الجاري، والذي واصل خلاله الثنائي المصري مصطفى عسل وهانيا الحمامي تربعهما على قمة تصنيف الرجال والسيدات، في تأكيد جديد على سيطرة الاسكواش المصري عالميًا.

وتسعى البعثة المصرية في بطولة كليفلاند لمواصلة النتائج الإيجابية، وتعزيز الهيمنة المصرية على بطولات الاسكواش، في ظل المنافسة القوية المنتظرة بين كبار اللعبة، مع تطلع الجماهير المصرية لمشاهدة أبطالها على منصات التتويج مجددًا.
 

بطولة كليفلاند للاسكواش بأمريكا بطولة كليفلاند المفتوحة للاسكواش رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي منتخب مصر للاسكواش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

إبراهيم فايق

صفقات الأهلي تشتعل شتاءً .. إبراهيم فايق يكشف مُفاجأتين من العيار الثقيل

الأهلي

بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك

مباراة مصر والسنغال

كيفية مشاهدة القمة .. موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

شيرين عبد الوهاب

شقيق شيرين عبدالوهاب عن أحمد سعد وزينة: «عِشرة عُمر.. وستر ودعم حقيقي»

حالة الطقس

تحذير من حالة الطقس.. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير عن مواجهة مصر والسنغال: مباراة صعبة جدا يارب تخلص بدري

الدرديري

قبل مواجهة منتخب مصر .. تعليق ساخر من الدرديري ل ساديو ماني

منتخب نيجيريا

تشكيل المغرب ونيجيريا المتوقع في نصف نهائي أمم أفريقيا

بالصور

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر
علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر
علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

كيا K4 أحدث سيارة رياضية من الصانع الكوري تخطف الأنظار

كيا
كيا
كيا

طرق عمل المسقعة في البيت بخطوات سهلة مثل المطاعم أشهرها للدايت

المسقعة المصرية التقليدية
المسقعة المصرية التقليدية
المسقعة المصرية التقليدية

اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة

اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة
اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة
اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة

فيديو

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد