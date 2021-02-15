شيماء ناجي تستحضر روح شادية في ساقية الصاوي

فاجأت المطربة شيماء ناجي جمهورها باستحضار روح الفنانة الكبيرة الراحلة شادية في ختام حفل "بيت السلطنة.. الموسيقي حياة الروح " التي أقيمت بالأمس في قاعة النهر بساقية الصاوي للاحتفال بعيد الحب.





غنت شيماء: "يا حبيبتي يا مصر" من كلمات الشاعر محمد حمزة والحان بليغ حمدي، وسط تفاعل كبير من الجمهور الحضور حيث شاركها بالغناء مع كل مطربي الحفل وهم آية سلطان والسيد رزق ومحمد شطا ومنعم ونورهان المرشدي وزوجها المنتج مصطفي جودة.





وتمكنت شيماء من خلال الأغاني الثلاثة التي قدمتها في الحفل من أن تشغل روح الحماسة مع الجمهور الحضور الذي حرض علي التواجد في الحفل ومشاركة نجمة The Voice الاحتفال بعيد الحب واول حفل لها علي مسرح الساقية وتغنت بأغنية النجمة الكبيرة الراحلة وردة "العيون السود" التي قدمتها في فيلم "صوت الحب" وهي من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي، وأيضا أغنية الراحلة ذكري "الله غالب" وهي من كلمات وليد رزيقة وألحان صلاح الشرنوبي والتي قدمتها عام 2001، وأيضا أغنية "كتير بنعشق" للمطربة شيرين عبدالوهاب وهي من أغنية فيلم "عن العشق والهوي" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان محمد يحي وتوزيع محمد مصطفي.





وكانت حريصة علي شكر الحضور علي التواجد في الحفل برغم من ظروف انتشار فيروس كورونا وتمنت لهم كل الحب في حياتهم وأن تكون أيامهم مليئة بالسعادة والخير لهم ولكل من يحبون، وفي المقابل أثني الجمهور علي أدائها بشكل كبير من خلال تفاعله معها ومشاركتها الغناء،

وأشارت إنها سعيدة بتواجدها بين هذا الجمع الكبير كما أعلنت أمام الجمهور حبها لزوجها ووالدها.





وأشارت إلي أن "الحفل كان استدعاء لحالة الطرب والسلطنة في الغناء من خلال تقديم أشهر وأحلى أغاني الحب حيث سيقدم باقي المطربين والمطربات المشاركين معي في الحفل أغاني متنوعة لعدد من عمالقة الغناء منهم عبد الحليم حافظ، ووردة الجزائرية "العيون السود"، وسيد مكاوي "متفوتنيش أنا وحدي"، وحورية حسن "من حبي فيك يا جاري"، ومحمد العزبي "بهية"، ووديع الصافي "علي رمش عيونها" بالإضافة إلى أغاني مجموعة من نجوم الغناء منهم أنغام وشيرين "عينك علي اللي رايحة"، وأصالة "بنت أكابر"، وجورج وسوف "جرحونا برمش عين"، وبهاء سلطان "ياتري" و"قوم أقف" ولؤي "آه يا ليل"، وحسين الجسمي "بحبك وحشتيني"، وهي الأغاني التي قدمها المطربين المشاركين معها في الحفل والذين تمكنوا من إحداث أجواء مرحة علي الحفل.



