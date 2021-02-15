ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

سارة الأمين من ندوة التنسيقية: دور المجتمع المدني لا يقل أهمية عن الحكومة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:54 م
سارة الأمين
سارة الأمين
Advertisements
أحمد أيمن
قالت سارة الأمين الناشطة في مجال التنمية والبيئة بإفريقيا، خلال حديثها في المائدة المستديرة التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية" المنعقدة الآن بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن المجتمع المدني قادر على الوصول لأماكن بعيدة ومجتمعات بدائية لا تستطيع الحكومة الوصول إليها بسهولة. 

وأضافت أن إفريقيا هي أكبر مثال على ذلك، واستطعنا أن نحصل على الثقة التي تعتبر الخطوة الأولى للتنمية.

وأشادت "الأمين" إلى أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة الفترة الأخيرة خاصة في الصومال، من خلال المدارس التعليمية التي تعتمد مناهج مصرية، ما يمثل القوة الناعمة لمصر.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

اتهامات باطلة.. بلاغ رسمي للنائب العام ضد رضا عبدالعال

لورديانا تحتفل بـ عيد الحب أمام الأهرامات

اشتباكات بين أنصار المرشحين فى انتخابات محامين جنوب القاهرة

أحمد موسى: بريطانيا أصبحت ملجأ الإرهابيين الفارين

أحمد موسى يعرض فيديو ضحك أردوغان على وفاة 26 جنديا تركيا

تسير في الطريق الصحيح.. بريطانيا تسجل 9765 إصابة و230 وفاة بـ كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التكلفة أكثر من 2 مليار جنيه.. شركة النصر تعلن تفاصيل صناعة أول سيارة كهربائية

بعد الممر والاختيار.. «السرب» ملحمة جديدة للجيش المصري في ليبيا

عريس يا بوي.. عندما نافست كاديلاك وMG الزعيم بطولة البحث عن فضيحة | صور