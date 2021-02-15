سارة الأمين من ندوة التنسيقية: دور المجتمع المدني لا يقل أهمية عن الحكومة

قالت سارة الأمين الناشطة في مجال التنمية والبيئة بإفريقيا، خلال حديثها في المائدة المستديرة التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية" المنعقدة الآن بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن المجتمع المدني قادر على الوصول لأماكن بعيدة ومجتمعات بدائية لا تستطيع الحكومة الوصول إليها بسهولة.





وأضافت أن إفريقيا هي أكبر مثال على ذلك، واستطعنا أن نحصل على الثقة التي تعتبر الخطوة الأولى للتنمية.



