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برلمان

اتهامات باطلة.. بلاغ رسمي ضد رضا عبد العال من 3 نجوم أهلاوية.. تفاصيل

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:53 م
الكابتن عماد النحاس
الكابتن عماد النحاس
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محمد الشعراوي
أعلن عمر ربيع ياسين، التقدم ببلاغ رسمي ضد رضا عبد العال، المحلل الكروي؛ بسبب اتهاماته ضد ربيع ياسين وعماد النحاس ومختار مختار.

وكتب عمر ربيع ياسين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "نقلا عن المستشار محمد رشوان المحامي: تقدمنا اليوم بصفتنا وكلاء عن الكباتن الكبار عماد النحاس، مختار مختار، ربيع يس ببلاغ رقم ٦٥٣٩ لسنة ٢٠٢١ عرائض للنائب العام ضد السيد رضا محمد عبدالعال وشهرته رضا عبد العال".

وأضاف "البلاغ بشأن ما أثاره ضدهم من اتهامات باطلة عبر وسائل الإعلام".

جاء ذلك بعد خروج تصريحات من رضا عبد العال المدير الفني السابق لفريق طنطا، يؤكد فيه تبعية عماد النحاس وربيع ياسين ومختار مختار لجماعة الإخوان المحظورة.

ونصت المادة 305 من قانون العقوبات على أنه من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم الدعوى بما أخبر به.

وتعد عقوبة البلاغ الكاذب هي عقوبة القذف المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات وهي الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه و بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

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