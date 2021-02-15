ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رغد صدام حسين تكشف حقيقة ترشحها لمنصب سياسي في العراق

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:18 م
رغد صدام حسين خلال
رغد صدام حسين خلال مقابلة مع قناة العربية
Advertisements
قسم الخارجي
ردت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الأسبق على سؤال حول رغبتها في تولي مناصب سياسية بالعراق في المستقبل القريب.

وقالت رغد صدام حسين في مقابلة مع قناة "العربية" حول إمكانية لعبها دورا سياسيا "كل شيء وارد ومطروح على الساحة، كل الخيارات وكل الاحتمالات".

وخلال اللقاء، قالت رغد صدام حسين إن والدها  ”لا يحب الحروب، لكن موقع بلاده ومكانتها وثروتها أجبرته على اتخاذ قرارات الحروب كواجب أخلاقي".

واعتبرت أن وقت حكم صدام حسين كان وقت عز للعراق، لكنها اعترفت أنه كان يتم التعامل بقسوة في حالات معينة.

وأضافت رغد حسين "عندما يكون رئيسك صدام حسين عليك أن تختار بين الرخاء والحرية"، مشيرة إلى والدها لم يكن يستعمل معها أو مع أخواتها القسوة والترهيب كما يشاع.

في سياق آخر، أشارت رغد صدام حسين إلى أن الإيرانيين استباحوا العراق بعد غياب السلطة الحقيقية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

يوم عار في تاريخ البشرية.. رغد صدام حسين توجه كلمة في ذكرى رحيل والدها.. فيديو

رفضت تقسيم بلادها.. رغد صدام حسين: إيران استباحت العراق

أخبار العالم.. رغد صدام حسين تكشف مكان جثة أبيها.. وروسيا تهدد بقطع علاقتها بالاتحاد الأوروبي

مقابلة رغد صدام حسين تثير أزمة.. ومطالب باستدعاء سفراء الأردن والسعودية

ترشيحاتنا

خان آداب المهنة.. طبيب يبيع طفلا رضيعا بعد عجز والديه عن دفع نفقات الولادة

دوري أبطال إفريقيا.. النابي يحشد صفقات المريخ الجديدة لمواجهة الأهلي

أول صور للزوجة ضحية عيد الحب في الحوامدية

الصحة العالمية تسمح بالاستخدام الطارئ لـ لقاح استرازينيكا ضد كورونا

رسميا.. تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الأول للمعاهد الأزهرية

دم واحد.. أول تعليق من مصطفى محمد على تألقه في الدوري التركي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة السيارة النادرة التي صاحبت عبدالسلام النابلسي في هذا الفيلم | صور

التكلفة أكثر من 2 مليار جنيه.. شركة النصر تعلن تفاصيل صناعة أول سيارة كهربائية

بعد الممر والاختيار.. «السرب» ملحمة جديدة للجيش المصري في ليبيا