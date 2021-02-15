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فن

يوسف عثمان يتصدر البوستر التشويقي لـ وادي الجن

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:27 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر الفنان يوسف عثمان على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي البوستر التشويقي لمسلسل "وادي الجن" الذي من المقرر بداية عرضه يوم 22 فبراير على إحدى المنصات الإلكترونية.

 ويدور المسلسل في إطار كوميدي تشويقي عن مجموعة من الشباب يحاولون اكتشاف وادي الجن من خلال إحدى الكهوف ثم تتطور الأحداث، ويقدم يوسف من خلال شخصية خالد دور لاعب بوكس وستاند آب كوميدي يحاول اكتشاف وادي الجن ويمر بالعديد من المواقف الكوميدية والرومانسية داخل الكهف ثم تتطور الأحداث بينه وبين الأبطال.

الموسم الأول من مسلسل وادي الجن يتكون من 7 حلقات سيعرض أسبوعيًا من خلال حلقة واحدة في الأسبوع مدتها تصل لساعة، من إخراج حسام الجوهري، وبطولة يوسف عثمان، خالد كمال، فراس سعيد، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، هبة عبدالغني، رؤى شنوحة، عبدالرحمن اليماني، وظهور خاص للفنانة بشرى والإعلامية ريهام سعيد.
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