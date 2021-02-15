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أخبار العالم

زيارة خاصة.. ملك البحرين يصل الإمارات .. فيديو

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:48 م
ملك البحرين يصل الإمارات
ملك البحرين يصل الإمارات في زيارة خاصة
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قسم الخارجي
وصل حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، اليوم الاثنين، إلى دولة الإمارات في زيارة خاصة للبلاد.


وكان الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة في استقبال ملك البحرين لدى وصوله، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".


ويرافق عاهل البحرين خلال الزيارة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والشيخ خالد بن حمد آل خليفة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.


كما كان في استقبال ملك البحرين الشيخ محمد بن بطي آل حامد والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الإمارات لدى مملكة البحرين والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان و الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ سيف بن محمد بن بطي آل حامد واللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي و أحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة والشيخ خالد بن عبدالله بن علي بن حمد آل خليفة سفير البحرين لدى أبو ظبي وعدد من المسؤولين.


وبثت الوكالة مقطع فيديو يبين لحظة وصول ملك البحرين إلى دولة الإمارات، والاستقبال الذي حظي به الضيف الكريم.
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