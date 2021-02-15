130 معدة تشارك في مبادرة حياة كريمة بمركز زفتى .. صور

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اليوم عن مشاركته في حضور اصطفاف المعدات المشاركة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير ١٥٠٠ قرية من قرى الريف المصري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وذلك بحضور اللواء نهاد فاروق مساعد رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام ، و نجوى العشيري السكرتير العام المساعد ، و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن مركز زفتى ، وممثلي مبادرة حياة كريمة .





ووجه الدكتور رحمي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بتطوير قرى الريف المصري ، مؤكدًا وجود الكثير من التحديات للوصول للهدف المنشود ولكننا نستطيع تحويل قرى مركز زفتى لقرى مستدامة تليق بأهالي المركز الذين يستحقون توفير كافة الخدمات، مشيرًا إلى أن كل الأجهزة تعمل بالتوازي في أعمال التطوير من خلال خطة تنسيقية مفصلة وبرنامج زمني محدد.





وأكد محافظ الغربية أنه تم إسناد الأعمال إلى كبرى شركات المقاولات بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي، وستكون الأولوية لأبناء مركز زفتى للعمل في المشروعات المنفذة ، مشيرًا إلى أن القرى ستشهد تطويرًا شاملًا للبنية الأساسية، الخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى من خلال استمرار تنفيذ القوافل (الطبية ، البيطرية ، الزراعية ،الاجتماعية والتوعوية) بالتوازي مع أعمال التطوير، وذلك لاهتمام المحافظة بالعنصر البشري بجانب العنصر المادي.



