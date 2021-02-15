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ديني

حكم النمص للنساء وهل يشمل الحاجب أم الوجه كله؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:39 م
حكم النمص للنساء
حكم النمص للنساء وهل يشمل الحاجب أم الوجه كله.. الإفتاء تجيب
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محمد شحتة
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن النمص يذكر لحواجب النساء وليس للوجه كله ، فيجوز للمرأة أن تزيل الشعر في وجهها ، منوها أن هذا هو الراجح في الأقوال لأن بعض العلماء قال إنه يشمل الوجه كله.

وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أنه يجوز للمرأة إزالة ما يزيد على أصل الحاجب لزينتها، منوها أن الشعر الزائد في وجه المرأة يقلل من جمالها والشرع يريدها أن تكون جميلة في عين زوجها، حتى لو كانت غير متزوجة والشعر كثير يجعل صورتها منفرة ففي حقها يجوز لها الإزالة.

تهذيب الحواجب .. حكم النمص للرجال والنساء
تهذيب الحواجب للمرأة .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه "هل تهذيب الحواجب للمرأة حرام شرعا أم حلا؟

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هذا السؤال نفرق فيه بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة، فالأولى تفعل ما تشاء إذا كان غرضها التزين لزوجها وبإذنه، أما الثانية، فلها أن تأخذ الشعر الزائد فقط ولا تقترب من الحاجبين لأنه لا يصح شرعا.

حكم تشقير الحواجب
تشقير الحاجبين هو صبغ حافّتيهما باللون الأشقر، بحيث يظن الناظر إليهما أن الحاجب دقيقٌ رقيقٌ، وله صورٌ: فإن كان بطريقة الوخز -أي الوَشْم- فهو حرامٌ شرعًا.

أما إن كان عن طريق الصبغ بأدوات الزينة كالألوان الصناعية فلا مانع منه شرعًا، إلا إذا كانت المرأة في فترة حدادٍ على الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك؛ لأنه من قبيل الزينة الممنوعة شرعًا في هذه الفترة".

تهذيب الحواجب بدون نمص
تنظيف الحاجب للمرأة أو النمص أجاز به الأئمة الأربعة، ولكن بشرط أن يكون ذلك بإذن الزوج، وذلك غير جائز للفتاة أو البنت التي لم تتزوج.

حديث لعن الله النامصة والمتنمصة"، ذهب العلماء إلى أنه حديث معلل، وأن علته أو الهدف منه منع التدليس أي حتى لا تدلس المرأة التي لم تتزوج على الخاطب بشكلها أو زوج المستقبل.

معنى النمص
النمص هو إخراج الحاجب عن أصل خلقته، أما مسألة التنظيف وإزالة زوائد الحاجب فلا شيء في ذلك.

من تريد أن تزيل شعر حاجبها الزائد جائز ولكن يجب أن يكون في حد المعتاد ولا يغير من شكلها شيء فلا حرج في ذلك، ولكن الحرام هو أن تزيل الحاجب نفسه لإعادة رسمه.

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