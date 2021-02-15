مروة عيد عبد الملك توجه رسالة لجماهير الزمالك: لم أُسئ لـ شيكابالا.. فيديو

علقت مروة عيد عبد الملك لاعبة كرة اليد بنادي نيس الفرنسي، على حملة التنمر التي تعرضت لها مؤخرا من بعض الجماهير المنتمية لنادي الزمالك ردا على إساءتها لشيكابالا كابتن نادي الزمالك.









وقالت "عيد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "لم أسئ لجماهير الزمالك أو شيكابالا ولا أعلم لما حدث كل هذا".









وأكدت لاعبة كرة اليد أن الدعم الكبير الذي لاقته خلال الأيام الماضية من الجماهير والمتابعين والإعلاميين كان سببًا كبيرًا في سعادتها وتجاوزها الأزمة، لافتة إلي أن كثيرين تواصلوا معها وبعثوا لها برسائل دعم كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.









وتصدر هاشتاج يحمل اسم ادعم مروة عيد عبد الملك، موقع التدوينات القصيرة تويتر لدعم اللاعبة معنويا.