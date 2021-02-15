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توك شو

محمد منير: الأجيال الجديدة بتحب في الصيف وتطلق في الشتاء ..فيديو

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:24 م
محمد منير
محمد منير
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محمد القاضي
قال الفنان محمد منير، إنه احتفل بعيد الحب مع الفنانة ليلى علوي، معقبا "ليلي جميلة وحلوه".

وأضاف "منير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، "أنا خايف من الأجيال الجديدة من الحب، لأنهم بيحبوا في الصيف بالمايوه ويطلقوا في الشتاء".

وتابع "مفيش ألبوم نزلي إلا وحبيته، وكل حاجه في حياتي بمارسها بالحب"، موضحا "يسري وعادل إمام وإلهام شاهين إحنا إللي فاضلين من أجمل حاجه في مصر".

وأوضح "إحنا أغضبنا ربنا وعاقبنا بفيروس كورونا"، مؤكدا "بحب ألمانيا وبسافر ألمانيا بالباسبور المصري وبرجع بيه.. ومفيش حد فينا هينسى بلده، وأنا بعاتب الأجيال الجديدة بسبب الموضوع دا".

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