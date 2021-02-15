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أخبار العالم

بيان عاجل من كردستان العراق بشأن قصف مدينة أربيل بالصواريخ

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:33 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أصدرت وزارة الداخلية بإقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، بيانًا أوضحت فيه حيثيات الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل العراقية.

وقالت الداخلية في بيان، إن الجهات الأمنية تواصل التحقيق في ملابسات الهجوم، مؤكدة سقوط عدة جرحى جراء الحادث، وفقًا لشبكة "روداوو" الإعلامية.

وكشف البيان عن سقوط صواريخ على أكثر من منطقة في مدينة أربيل وضواحيها، مطالبة السكان بالابتعاد عن الأماكن المستهدفة والبقاء في منازلهم.

وأشار مسؤول أمني رفيع، لشبكة "رووداو" إلى تلقيه معلومات موثوقة تفيد تفيد بأن الصواريخ أُطلقت من قبل الحشد الشعبي من منطقة قرب الدبس، مضيفا أن عدد الصواريخ التي تم إطلاقها 8.

بدوره أكد محافظ نينوى نجم الجبوري، أن الصواريخ لم تطلق من أي منطقة ضمن الحدود الإدارية لمحافظته.

وقررت السلطات العراقية إغلاق مطار أربيل عقب تعرضه للقصف بصاروخين خلال الهجوم الصاروخي.
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