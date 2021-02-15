الصحة: الرائدات الريفيات همزة الوصل مع السيدات في الريف.. فيديو

قال الدكتور أحمد مرسي، مسئول ملف السكان بوزارة الصحة، إن قضية الزيادة السكانية ليست قضية وزارة الصحة وحدها ولكنها قضية الدولة المصرية بأكملها.





وأضاف "مرسي"، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أن قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة يقدم خدمات مباشرة للسيدات التي تحتاج إلى وسائل لتنظيم الأسرة، ويتم عمل برامج للتوعية.





وأشار مسئول ملف السكان بوزارة الصحة، إلى أن وزارة الصحة تركز علي الأسرة، وكيفية تنميتها والمحافظة علي صحتها، موضحا أن هناك ما يقرب من 500 وحدة متنقلة لتوعية السيدات علي مستوى الجمهورية.



