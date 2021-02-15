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حوادث

قرار عاجل من أمن المنيا بشأن صاحب رحلة الحمار

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:15 م
صدى البلد
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ايمن رياض
أفرجت أجهزة الأمن بالمنيا، عن بهاء الدين على محمد علي، وشهرته بهاء العمدة، وحماره، بعد أن جرى التحفظ عليهما داخل نقطة شرطة قلوصنا بمركز سمالوط، مساء اليوم الإثنين، للتأكد من هويته خلال رحلته التي انطلقت من محافظة الجيزة في طريقه إلى أسوان لتوثيق عادات وتقاليد أبناء الصعيد.

وتحفظت أجهزة الأمن بالمنيا علي بهاء الدين على محمد علي، وشهرته بهاء العمدة، كما تحفظت على حمار يمتطيه داخل نقطة شرطة بمركز سمالوط شمال المحافظة، مساء اليوم الإثنين، خلال رحلته التي انطلقت من محافظة الجيزة في طريقها إلى أسوان لتوثيق عادات وتقاليد أبناء الصعيد.

وقال أحمد المرافقين له، ويُدعى "محمود"، إنه وخلال تواجد بهاء وحماره ومرافقيه داخل إحدى قرى مركز سمالوط، حضر عدد من رجال الشرطة، تحفظوا على العمدة وجرى اصطحابه إلى نقطة الشرطة للتأكد من شخصيته. 

وكشفت التحريات إن بهاء العمدة لا يحمل أي تصاريح، وتسبب في وجود تجمعات كبيرة حوله رغم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.
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