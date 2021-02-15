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توك شو

حمادة هلال يوضح مميزات الأغنية السينجل عن الألبوم

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:44 م
المطرب حمادة هلال
المطرب حمادة هلال
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عادل نصار
كشف المطرب حمادة هلال، عن رأيه في الأغاني السينجل بدلا من إصدار ألبوم كما كان يحدث في السابق، مؤكدا أنه اتجاه جديد يحظى بقبول الجميع.

وأضاف هلال، في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر شاشة "dmc"، مساء اليوم الاثنين، أن الألبوم ظلم في الوقت الحالي، متابعا أننا نعيش زمن مختلف في الساحة الفنية.

وتابع المطرب، أن فكرة الأغنية "السينجل" هي الفكرة السائدة وبالتالي تأخذ حقها بشكل جيد في الإنتاج والانتشار، مستدركا أن الأغنية "السينجل" يكون معها فيديو كليب".

وخلال الحلقة، غني المطرب حمادة هلال، أغنية أشرب شاي، والتي انطلقت عام 2019.

يذكر أن آخر أعمال حمادة هلال، فيديو كليب أغنية "آية في الجمال" التي طرحها عبر موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات عليم، وألحان بينو، وتوزيع وميكس وماستر هادي مسرة، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز، وأخرج الكليب عادل سرحان.
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