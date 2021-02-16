الشاعر عمرو حسن: لما بتبسط مبعرفش أكتب

كشف الشاعر عمرو حسن، كواليس حياته ورحلته مع القصائد والقصص العاطفية، مؤكدا أنه يبدع فى الكتابة وقت الحزن، ولكن فى أوقات الفرح لا يكتب كثيرا.





وقال، خلال حواره ببرنامج "صبايا الخير" الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة "النهار"، :"لما أتبسط مبكتبش شعر كتير، ولكن بعيش".





وتابع:"لما كنت صغير، كنت أعيش قصة حب، وذهبت لوالدها، وقلت له بعمل حفلات وبألف شعر وكتب ، قالى خلي بالك من نفسك، وقتها حسيت إني شفاف وجالي وقت مكنتش عارف أكتب، وبدون أي أموال، معقبا:" مكنتش عارف أكتب لمين وقتها، ولكن تعلمت استغل فترات التوقف".





وواصل:"الناس طلعت عليا سمعة فى النكد، رغم كتابتي، بشكل درامي".





يذكر أن "عمرو حسن" شاعر سكندري استطاع في وقت قصير أن يحقق نجاحًا كبيرًا وكأنه يتصارع مع الزمن ليحصد أكبر قدر ممكن من الجوائز قبل أن يهاجمه المرض.