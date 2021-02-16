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فن

في ذكرى ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن سمير وحيد

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:01 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحل اليوم الثلاثاء ذكرى ميلاد الفنان الراحل سمير وحيد، والذي تميز في تقديم العديد من الأدوار الثانوية في السينما والتلفزيون.

1- ولد في السادس عشر من فبراير ١٩٤٦.

2- التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج منه في عام ١٩٧١.

3- انطلقت مسيرته الفنية بالعمل في المسرح العالمي، وأخرج العديد من المسرحيات، منها "كلام فارغ، عالم علي بابا، تحت الشجرة، الحفار".

4- قدم في الدراما مسلسلات شهيرة منها: "أرابيسك، ليلة القبض على فاطمة، رأفت الهجان".

5- من أشهر الأفلام التي شارك فيها: "سواق الأتوبيس، البرئ، البداية، ناصر ٥٦، العميل رقم ١٣".

6- توفي في الخامس والعشرين من أبريل عام ١٩٩٧.

7- ابنه هو الفنان الشاب رامي وحيد.
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