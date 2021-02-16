في ذكرى ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن سمير وحيد

تحل اليوم الثلاثاء ذكرى ميلاد الفنان الراحل سمير وحيد، والذي تميز في تقديم العديد من الأدوار الثانوية في السينما والتلفزيون.





1- ولد في السادس عشر من فبراير ١٩٤٦.





2- التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج منه في عام ١٩٧١.





3- انطلقت مسيرته الفنية بالعمل في المسرح العالمي، وأخرج العديد من المسرحيات، منها "كلام فارغ، عالم علي بابا، تحت الشجرة، الحفار".





4- قدم في الدراما مسلسلات شهيرة منها: "أرابيسك، ليلة القبض على فاطمة، رأفت الهجان".





5- من أشهر الأفلام التي شارك فيها: "سواق الأتوبيس، البرئ، البداية، ناصر ٥٦، العميل رقم ١٣".





6- توفي في الخامس والعشرين من أبريل عام ١٩٩٧.





7- ابنه هو الفنان الشاب رامي وحيد.