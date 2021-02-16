هدية الرئيس السيسي للمصريين.. «صدى البلد» داخل مجمع الإسماعيلية الطبي الجديد

أنهت محافظة الإسماعيلية استعداداتها لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، من مجمع الإسماعيلية الطبي الجديد، اليوم الثلاثاء.









وحرص "صدى البلد"، على إجراء جولة داخل مجمع الإسماعيلية الطبي الجديد، والذي يتميز بجودة الخدمات الصحية التي سوف يقدمها للمنتفعين بالمنظومة الجديدة من أبناء الإسماعيلية، حيث تم رفع كفاءته على أعلى مستوى بتكلفة 582 مليون جنيه، وبما سيشمله المجمع من تجهيزات طبية بأحدث التقنيات العالمية، وفرق طبية مدربة على أعلى مستوى في مختلف التخصصات الطبية، لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية المميزة للمنتفعين من أهالي المحافظة بالخدمات الصحية للمنظومة الجديدة.









ويضم "مجمع الإسماعيلية الطبي" 9 مبانٍ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات من خلال أقسام «باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبسترين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، استقبال وطوارئ، علاج طبيعي، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة قلب، الحقن المجهري، روماتيزم القلب، طب الجنين»، وتبلغ الطاقة السريرية للمجمع 286 سريرًا داخليًا، و64 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 32 حضانة، و13 غرفة عمليات.









كما يضم المجمع "مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية"، والذي به 108 ماكينات غسيل كلوي، و4 غرف عمليات، بالإضافة إلى 12 عيادة متخصصة في أمراض الكلى والمسالك البولية لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.









يشار إلى أنه يتم التسجيل في منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، بإحضار صورة بطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة وشهادات الميلاد للأبناء، وتشمل خطوات التسجيل توجه المواطن بالأوراق المطلوبة سالفة الذكر إلى المركز أو الوحدة الصحية الأقرب له حتى يتم ربط المواطن بالخدمة الصحية بالمكان الأقرب لسكنه، ويقوم المواطن بتسجيل البيانات الخاصة به وأسرته كاملة، ومن ثَّم يتم فتح الملف العائلى له، ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبي الشامل لكل أفراد الأسرة للاطمئنان على صحتهم، ومن ثَّم يتم بعد ذلك المتابعة الطبية والحصول على الخدمات والرعاية الصحية من خلال هذا الملف.









وتحت شعار "صحتك أمانة"، نظمت صحة الإسماعيلية، حملة توعوية لتوضيح منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والإجابة عن جميع الاستفسارات التي تخصها.









من جهته، أكد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن منظومة التأمين الصحي الشامل هو نظام تكافلي يضمن تقديم الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها بجودة عالية وفقا لمعايير قومية لكل المواطنين بدون تفرقة أو تمييز.











وقال إن أهدافه هي تحسين جودة الخدمات المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، والتغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وضمان الكفاءة والاستمرارية فى منظومة التأمين الصحي.









وعن أبرز مميزاته، كشفها اللواء شريف بشارة، وهي حرية المؤمن عليه فى اختيار مقدمى الخدمة، وتقديم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتحمل الدولة تكاليف الخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة والطوارئ.









واختتم بشارة تصريحاته مشيرا إلى أن المنظومة الصحية الجديدة هي نظام تكافلى اجتماعي بمشاركة جميع أفراد المجتمع، لافتا إلى تكفل الدولة بغير القادرين.









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