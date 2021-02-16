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رياضة

دعمه ليس في محله.. ضياء السيد يوجه نصيحة لـ مروان محسن

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:21 ص
مروان محسن
مروان محسن
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محمد رشاد
وجه ضياء السيد مدرب منتخب مصر الأسبق، نصيحة لمروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالخروج على سبيل الإعارة بنهاية الموسم الجاري .

وقال ضياء السيد، فى تصريحاته لبرنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون تايم سبورتس : "مروان.. قعدتك في الأهلي مش فى صالحك، عليك الخروج لخوض تحدٍ جديد وأنت واقف على رجلك".

وأضاف السيد: "مندهش من عدم اتخاذ النادي الأهلي قرارا بشأن مروان محسن حتى الآن، ومندهش أكثر من طلب موسيماني لمهاجم مميز بعد غلق باب الانتقالات الشتوية"

واختتم :" لابد من إعارة مروان محسن في الانتقالات الصيفية، وانتقاده من المحللين والجماهير طبيعي؛ لأنه يلعب لأفضل فريق ونادي فى أفريقيا، وأرى أن دعم مروان -ليس في محله-".
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