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أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: سنقدم جميع المسئولين عن هجوم أربيل للعدالة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:21 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
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قسم الخارجي
أعرب وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلنكن، اليوم الثلاثاء، عن غضب الولايات المتحدة من الهجوم الذي تعرضت له مدينة أربيل العراقية وقاعدة أمريكية فيها

وقال وزير الخارجية الأمريكية: "تعهدت لرئيس وزراء حكومة إقليم كردستان بتقديم دعم واشنطن لجميع الجهود المبذولة للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم". 

وتابع: "نتعهد بتقديم جميع المسئولين عن الهجوم إلى العدالة". 

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، سقوط قتيل وإصابة 5 أمريكيين حصيلة الهجوم على أربيل بإقليم كردستان العراق. 

وقالت البنتاجون، في تقرير لها عن هجوم أمس الإثنين، إن 14 صاروخا استهدفت قاعدة أمريكية في اربيل. 

وقرر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة، بشأن استهداف مطار أربيل. 
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