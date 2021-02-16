وزير الخارجية الأمريكي: سنقدم جميع المسئولين عن هجوم أربيل للعدالة

أعرب وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلنكن، اليوم الثلاثاء، عن غضب الولايات المتحدة من الهجوم الذي تعرضت له مدينة أربيل العراقية و قاعدة أمريكية فيها .





وقال وزير الخارجية الأمريكية: "تعهدت لرئيس وزراء حكومة إقليم كردستان بتقديم دعم واشنطن لجميع الجهود المبذولة للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم".





وتابع: "نتعهد بتقديم جميع المسئولين عن الهجوم إلى العدالة".





وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، سقوط قتيل وإصابة 5 أمريكيين حصيلة الهجوم على أربيل بإقليم كردستان العراق.





وقالت البنتاجون، في تقرير لها عن هجوم أمس الإثنين، إن 14 صاروخا استهدفت قاعدة أمريكية في اربيل.



