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رياضة

تشكيل الأهلي أمام المريخ السوداني في أبطال أفريقيا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:49 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
 

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيدخل به مباراة الفريق أمام المريخ السوداني، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعلم " صدى البلد" أن موسيماني سيدخل لقاء اليوم بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر ابراهيم - بدر بانون - محمود وحيد

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - محمود عبد المنعم كهربا - جونيور أجاي

خط الهجوم: والتر بواليا

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم  الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي.
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