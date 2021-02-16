دموع علي الحجار ببوابة الحلوانى تختتم حفلات عيد الحب بالأوبرا

اختتم النجم علي الحجار سلسلة حفلات عيد الحب التى نظمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.





حيث قدم بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى كوكبة من أعماله الشهيرة التى تحمل الكثير من المشاعر النبيلة والقيم السامية منها ما تمنعوش الصادقين، علي قد ما حبينا، في هويد الليل، الحب له صوت، بنت وولد، عصفور الحب، أنتي طلعتيلي منين، متصدقيش، زى الهوا، انكسر جوانا شيء، مسألة مبدأ، لو تعرفى، اسيبك ليه -التى شاركه أدائها ملحنها الموسيقار محمد الطوخى-، تجيش نعيش، فى قلب الليل، مفيناش من الخوف، عارفة، تتصورى، جوة حضنى، سهرت واجهش بالبكاء اثناء ادائه اغنية بوابة الحلوانى التى أنهى بها الحفل.







وسبقه فاصلا للمطربة إيمان عبد الغنى التى شدت بمجموعة من أشهر المؤلفات العاطفية هى حبيتك تنسيت النوم، ابعد يا حب، من حبى فيك يا جارى، سيدى وصالك وألف ليلة وليلة، ولعب عازف الاوكورديون وائل النجار صولوهات الحان بكرة وبعده، حبوا بعض وحرمت احبك.

وكانت سلسلة حفلات عيد الحب بالأبرا قد ضمت خمس ليالى متصلة أحياها على التوالى كل من البنانية كارول سماحة، أحمد جمال، عازف البيانو حمادة النجار، المغربية جنات، أحمد عفت، عازف الجيتار الأردنى وحيد ممدوح، مى فاروق، مدحت صالح، عازف البيانو عمرو سليم، هانى شاكر، أحمد سعد، آيات فاروق، علي الحجار، إيمان عبد الغني وعازف الأكورديون وائل النجار.