فيديو كليب نمبر 2 ترند رقم 1 على يوتيوب.. ومبتكبريش لـ رامي جمال تتخطى مليون مشاهدة

تصدرت مجموعة من الفيديوهات الفنية قائمة الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب من أبرزها.









فيديو كليب "نمبر 2" لـ أحمد الفيشاوى ترند 1 على اليوتيوب





تصدر فيديو كليب "نمبر 2" للفنان أحمد الفيشاوى ترند موقع اليوتيوب واحتل المركز الأول بعد ساعات قليلة من طرحه عبر قناته الرسمية.





من ناحية أخرى، يشارك الفيشاوي في فيلم "30 مارس" من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمي العمل إلى نوعية السيكو دراما، من تأليف حميد المدني.





الفيلم من بطولة دينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف.





مبتكبريش لـ رامى جمال تقترب من مليون مشاهدة .. فيديو





اقتربت أغنية "مبتكبريش" للمطرب رامى جمال من تحقيق مليون مشاهدة واحتلت تريند 4 عبر يوتيوب.





الأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدى بمناسبة عيد الحب.









وطرح رامي جمال أول أغنية من الألبوم الجديد بعنوان "ولسه" من كلمات الشاعر جمال الخولي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وحققت نجاحًا كبيرًا ووصلت نسبة مشاهداتها لأكثر من 6 ملايين مشاهدة عبر موقع يوتيوب.





ومن المقرر أن يطرح ألبوم رامى جمال بعنوان "ولسه"، بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغنيات، من إنتاج "نجوم ريكوردز"، تعاون فيهم مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، فضلًا عن تقديمه عدة ألحان في ألبومه.





وقدم رامي جمال من قبل 4 ألبومات مع "نجوم ريكوردز" هم: "ملناش إلا بعض"، و"فترة مش سهلة"، و"ليالينا"، و"أنا لوحدي".