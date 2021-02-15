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فن

فيديو كليب "نمبر 2" لـ أحمد الفيشاوى ترند 1 على اليوتيوب

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:19 م
صدى البلد
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شروق حمدى
تصدر فيديو كليب "نمبر 2" للفنان احمد الفيشاوى ترند موقع اليوتيوب واحتل المركز الأول بعد ساعات قليلة من طرحه عبر قناته الرسمية .
من ناحية أخرى، يشارك الفيشاوي في فيلم "30 مارس" من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمي العمل إلى نوعية السيكو دراما، من تأليف حميد المدني.

الفيلم من بطولة دينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف.
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