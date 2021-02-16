خبير عقاري: العاصمة الإدارية مستقبل مصر الحقيقي

أكد محمد رزق، الخبير العقاري، أن العاصمة الإدارية الجديدة هي مستقبل مصر الحقيقي في ظل الاهتمام الكبير بها وأيضا في ظل قرارات نقل الوزارات والهيئات الإستراتيجية إليها.

وقال "رزق" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن اهتمام الدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة ساهم فى جذب أنظار العالم لها، مشيرًا إلى أن من المتوقع أن تجتذب شرائح متنوعة من العملاء.

وقال إن السوق المصرى من الأسواق الجاذبة للاستثمار العقارى بشكل كبير رغم أزمة كورونا لافتا إلى أن العاصمة الادارية الجديدة تعتبر خير دليل على الرؤية المصرية البعيدة والناجحة فى الاستثمار العقارى.

وأشار إلى أن هناك فرصا أيضا للاستثمار العقارى فى الكثير من المحافظات المصرية ولا سيما دلتا مصر والتى تعتبر من المناطق التى تجد نجاحا كبيرا فى السوق العقارى المصرى.