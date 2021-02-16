نداء عاجل من جامعة الدول العربية بشأن السودان وإثيوبيا

وأعلن المصدر عن التزامالكامل والثابت بسيادة ووحدة أراضي دولها الأعضاء، مؤكدًا في هذا الصدد على وقوف الجامعة مع السودان في كل ما يتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادته على أراضيه وبسط سلطته وإدارته عليها.