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أخبار العالم

نداء عاجل من جامعة الدول العربية بشأن السودان وإثيوبيا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:01 ص
جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
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مـيــــس رضـــا
صرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الجامعة تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع على الحدود بين السودان وإثيوبيا والتقارير والتصريحات التي صاحبتها بشأن وقوع اشتباكات عسكرية بين الدولتين. 

وأعلن المصدر عن التزام الجامعة العربية الكامل والثابت بسيادة ووحدة أراضي دولها الأعضاء، مؤكدًا في هذا الصدد على وقوف الجامعة مع السودان في كل ما يتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادته على أراضيه وبسط سلطته وإدارته عليها.


ودعا المصدر إلى الارتكاز على الحوار لمعالجة هذا الموقف في أقرب فرصة تأسيسًا على الرغبة المعلنة للدولتين في حله بالطرق السلمية وبشكل يحترم سيادة السودان على كامل أراضيه ويعيد علاقات التعاون وجسور حسن الجوار بين الجانبين.  

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