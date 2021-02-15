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أخبار العالم

تحرك عاجل من السودان لمواجهة تداعيات الملء الثاني لسد النهضة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:55 م
السودان يستعد لمواجهة
السودان يستعد لمواجهة تداعيات ملء سد النهضة في يوليو المقبل
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قسم الخارجي
يستعد السودان لمواجهة إعلان إثيوبيا المتعلق بالملء الثاني لسد النهضة، حيث عقدت وزارة الري والموارد المائية اجتماعا طارئا، اليوم الاثنين، بحضور رئيس الجهاز الفني بالوزارة ضم مدراء إدارات المياه والزراعة بالخرطوم وعدد من الولايات.

وذكرت وزارة الري السودانية في بيان أن الاجتماع جاء للوقوف على تداعيات إعلان إثيوبيا البدء في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل، بشكل أحادي حتى إذا لم يتم التوصل لاتفاق قانوني ملزم كما يطالب السودان.

وناقش الاجتماع السيناريوهات المتوقعة لمواجهة الملء الثاني لسد النهضة، بمقدار 13.5 مليار متر مكعب أي ما يوازي 3 أضعاف الملء الأول العام الماضي.

وكان الملء الأول لسد النهضة بمقدار 4.5 مليار متر مكعب العام الماضي قد أثر سلبا على بعض محطات المياه بالخرطوم، حيث يأتي الاجتماع بغرض إشراك الجهات المعنية في التحوط لدرء أي آثار سالبة عند الملء الثاني، بحسب البيان.

وشدد المجتمعون على أهمية الاستعداد مبكرا واتخاذ كل الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية لمواجهة كافة الاحتمالات.

كما أعربوا عن أملهم في أن يتم التوصل لاتفاق ملزم من خلال مفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث - مصر والسودان وإثيوبيا - قبل يوليو المقبل.
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