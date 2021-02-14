انعكاسات خطيرة.. السودان: إثيوبيا مسئولة عن تبعات عدوانها

قالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، إن إثيوبيا تتحمل المسئولية كاملة عما سيجر إليه عدوانها من تبعات وعليها الكف فورًا عن تعديها على أراضي السودان.





وأضافت الوزارة أن اعتداء إثيوبيا على الأرض السودانية هو تصعيد يؤسف له ولا يمكن قبوله، ومن شانه أن تكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.





وحمل السودان، إثيوبيا المسئولية كاملة عما سيجر إليه عدوانها من تبعات، وطالبها بالكف فورًا عن تعديها على أراضيه، وأن تعدل إلى الحوار وتحرص على إكمال إعادة تخطيط الحدود المتفق عليها ووضع العلامات الدالة عليها.





ومنذ نوفمبر الماضي يسود التوتر على حدود البلدين بعد أن أعاد الجيش السوداني انتشار قواته في مناطق الفشقة ليستعيد نحو 90% من أراضٍ زراعية شاسعة كان يستغلها مزارعون إثيوبيون تحت حماية مليشيات مسلحة.



