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محافظات

توقف حركة الصيد وهطول أمطار على عدد من مدن كفر الشيخ.. صور

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:13 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
شهد عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، هطول أمطار متوسطة، خاصة على مدن بلطيم والبرلس ومصيف بلطيم، ودسوق سيدي سالم والرياض، في حين لم تمطر على مدينة كفر الشيخ والقرى المحيطة بها، وبقية المدن الأخرى.


وانتشرت سيارات مجالس المدن، لرفع مياه الأمطار من الشوارع، وأعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات رفع حالة الطوارئ بالمحافظة.


وقرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعطيل حركة الملاحة اليوم، الثلاثاء، بميناء الصيد بالبرلس، نظرًا لتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع الأمواج من 4 إلى 6 أمتار، مناشدًا الصيادين عدم الخروج في رحلات صيد، حفاظًا على حياتهم، بسبب ارتفاع الأمواج وشدة الرياح.


وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على رفع مياه الأمطار من شوارع المدن التي شهدت هطول الأمطار، خاصة شمال المحافظة.


 كما شدد على الاستعدادات الكاملة في المدن التي لم تشهد الأمطار، لمواجهتها ورفع المياه في حالة هطولها.
توقف حركة الصيد وهطول أمطار على عدد من مدن كفر الشيخ.. صور
توقف حركة الصيد وهطول أمطار على عدد من مدن كفر الشيخ.. صور
توقف حركة الصيد وهطول أمطار على عدد من مدن كفر الشيخ.. صور
توقف حركة الصيد وهطول أمطار على عدد من مدن كفر الشيخ.. صور
توقف حركة الصيد وهطول أمطار على عدد من مدن كفر الشيخ.. صور
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