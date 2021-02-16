التعليم تناقش كيفية عقد امتحانات طلاب النقل بالمدارس الفنية.. وإعلان القرارات نهاية الأسبوع القادم

يعيش طلاب التعليم الفني حاليا حالة من القلق والترقب، انتظارا لإعلان القرارات المتعلقة بحسم مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني.





ومن جانبه .. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم اعلان قرارات جديدة بشأن امتحانات طلاب التعليم الفني وامتحانات أبنائنا في الخارج نهاية الأسبوع القادم.





وعلم موقع صدى البلد أن الوزارة تدرس حاليا مع المديريات التعليمية البدائل المختلفة لامتحانات النقل في التعليم الفني لتحديد شكل الامتحانات وأسلوبها خاصة بعد القرارات الأخيرة التي أصدرها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مؤخرا.





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وتسير المناقشات بين مسئولي التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم ، حول التأكيد على انه في جميع الاحوال لابد من الالتزام بخفض عدد ايّام الامتحانات إلي الحد الأدنى وخفض الساعات المخصصة للامتحانات ، والاعتماد علي الاسئلة السريعة مثل اسئلة الاختيار من متعدد و اسئلة الصواب والخطأ .





كما يتم التشديد في جميع الاجتماعات و المناقشات على ضرورة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، وجاري مناقشة فكرة ان يتم اداء امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع من المنزل





كما يتم مناقشة فكرة تقسيم أيام الأسبوع بحيث يمتحن طلاب كل صف في يوم منفصل منعا للتزاحم و تحقيقا للتباعد الاجتماعي اللازم داخل المدارس الفنية





وعلى جانب آخر .. اهتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاستعداد المبكر لـ أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2021 ، ردا على كل الشائعات التي تزعم إلغاء الامتحانات او استبدالها بأبحاث او تأجيلها لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا.





‏حيث أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابات رسمية لجميع مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات ، اكدت خلالها على عقد لجان مقابلة المرشحين للعمل في وظيفتي رؤساء ومراقبين أوائل بلجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بنظامي الثلاث والخمس سنوات ، وكذلك عقد لجان مقابلة رؤساء مراكز توزيع الأسئلة لعام 2021.





وشدد الخطاب على ان تنعقد هذه اللجان خلال الشهر الجاري ، مشيرة الى انها حددت مواعيد محددة للمقابلات في كل مديرية ، فمثلا في مديرية تعليم قنا تبدأ المقابلات ١٥ فبراير بالنسبة للتعليم الصناعي والزراعي ، و ١٦ فبراير للزراعي والتجاري والفندقي





‏وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه يجب على كل ‏من تنطبق عليهم شروط الترشح لاعمال امتحانات الدبلومات الفنية ‏خاصة في وظيفتى رئيس ومراقب أول لجنة ، حضور هذه المقابلات حتى وإن لم يكن ارسل نموذج رقم ٥ إلى ‏اللجنة المركزية للامتحانات الدبلومات الفنية بوزارة التربية والتعليم.





‏كما أكدت وزارة التربية والتعليم على المديريات التعليمية ، بضرورة تجهيز قاعة كبيرة لأعضاء لجنة المقابلة سواء في المديرية أو في إحدى المدارس التابعة للمديرية ، وذلك لعمل محاضرات بلسادة المرشحين للمقابلة الشخصية ، على أن يتم الإعلان عن ميعاد المقابلة داخل المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الفنية ، مع ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء عقد المقابلة.