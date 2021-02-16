مستشفى النجوم.. تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لـ حورية فرغلي.. وأول تعليق من ديانا حداد بعد إجرائها عملية جراحية

تعرض عدد من النجوم فى الأيام الأخيرة إلى وعكات صحية مختلفة، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل بخلاف بعض النجوم الذين يعانون من الإصابة بفيروس كورونا.





مصدر يكشف تفاصيل جديدة عن حالة حورية فرغلى





كشف مصدر مقرب من الفنانة حورية فرغلى عن تطورات الحالة الصحية بعد أن أجرت العملية الأولى الخاصة بتركيب عظمة فى الأنف والتى أجرتها فى أمريكا بولاية شيكاغو.





وقال المصدر لـ "صدى البلد" إن حورية فرغلى بحالة صحية جيدة، بعد أن أجرت العملية الأولى، وأنها حاليا تخضع لجرعات الأكسجين من أجل إجراء العملية الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة.





وأضاف المصدر أن كل ما يتردد عن تدهور حالتها الصحية أمر غير حقيقى وهى بحالة صحية جيدة، ونطلب لها الدعاء بالشفاء العاجل وأن تعود بالسلامة إلى مصر.





وقال المصدر إنه تم الانتهاء من أول عملية جراحية لها واستغرقت حوالى 10 ساعات ، وتتلخص العملية فى استئصال جزء من قفصها الصدري، مضيفا أن الفنانة حورية فرغلي تستعد لـ إجراء العملية الثانية.









ديانا حداد تكشف تطورات حالتها الصحية وهي تبكي





كشفت الفنانة ديانا حداد عن تطورات الحالة الصحية لها بعد إجراء عملية جراحية بسيطة منذ أيام قليلة أعلنت عنها شقيقتها.





وقالت ديانا فى أول تعليق لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستورى : أنا بخير وأحمد الله على نعمة الصحة والعافية .. أنا حاليا فى منزلى بعد أن أجريت عملية بسيطة فى المعدة.





وأضافت ديانا باكية : أشكر كل من سأل عنى وحاول أن يتواصل معى من أجل أن يطمئن على صحتى، ولكنى لم أستطع الحديث أو الرد عليه بسبب ظروفى الصحية، ولكن حبيت أشكرهم على اهتمامهم وأتمنى للجميع دوام الصحة والعافية.





وأعلنت شقيقة المطربة ديانا حداد، عن إجراء الفنانة ديانا عملية بالمعدة حيث نشرت صورة لها من داخل المشفى على "إنستجرام".





وعلقت قائلة: "أختي ديانا عملت عملية صغيرة بالمعدة وحبيت اطمن جمهورها بالوطن العربي أنها إن شاء الله رح تكون بخير وعافية".









إصابة المخرج رائد لبيب بالسرطان





أعلن المخرج رائد لبيب عن إصابته بمرض السرطان من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وكشف لجمهوره على صفحته الشخصية عن إصابته حيث كتب: "أنا جالي سرطان".





اشتهر رائد من خلال إخراج برنامج "الكاميرا الخفية"، كما أخرج برامج الراحل حسين الإمام، وهى: (حسين ع الهوا، حسين في الاستديو، وحسين على الناصية، عفاريت حسين اﻹمام).