ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مستشفى النجوم.. تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لـ حورية فرغلي.. وأول تعليق من ديانا حداد بعد إجرائها عملية جراحية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:24 ص
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
تعرض عدد من النجوم فى الأيام الأخيرة إلى وعكات صحية مختلفة، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل بخلاف بعض النجوم الذين يعانون من الإصابة بفيروس كورونا.

مصدر يكشف تفاصيل جديدة عن حالة حورية فرغلى

كشف مصدر مقرب من الفنانة حورية فرغلى عن تطورات الحالة الصحية بعد أن أجرت العملية الأولى الخاصة بتركيب عظمة فى الأنف والتى أجرتها فى أمريكا بولاية شيكاغو. 

وقال المصدر لـ "صدى البلد"  إن حورية فرغلى بحالة صحية جيدة، بعد أن أجرت العملية الأولى، وأنها حاليا تخضع لجرعات الأكسجين من أجل إجراء العملية الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة. 

وأضاف المصدر أن كل ما يتردد عن تدهور حالتها الصحية أمر غير حقيقى وهى بحالة صحية جيدة، ونطلب لها الدعاء بالشفاء العاجل وأن تعود بالسلامة إلى مصر. 

وقال المصدر إنه تم الانتهاء من أول عملية جراحية لها واستغرقت حوالى 10 ساعات ، وتتلخص العملية فى استئصال جزء من قفصها الصدري، مضيفا أن الفنانة حورية فرغلي تستعد لـ إجراء العملية الثانية. 


ديانا حداد تكشف تطورات حالتها الصحية وهي تبكي

كشفت الفنانة ديانا حداد عن تطورات الحالة الصحية لها بعد إجراء عملية جراحية بسيطة منذ أيام قليلة أعلنت عنها شقيقتها. 

وقالت ديانا فى أول تعليق لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستورى : أنا بخير وأحمد الله على نعمة الصحة والعافية .. أنا حاليا فى منزلى بعد أن أجريت عملية بسيطة فى المعدة. 

وأضافت ديانا باكية : أشكر كل من سأل عنى وحاول أن يتواصل معى من أجل أن يطمئن على صحتى، ولكنى لم أستطع الحديث أو الرد عليه بسبب ظروفى الصحية، ولكن حبيت أشكرهم على اهتمامهم وأتمنى للجميع دوام الصحة والعافية. 

وأعلنت شقيقة المطربة ديانا حداد، عن إجراء الفنانة ديانا عملية بالمعدة حيث نشرت صورة لها من داخل المشفى على "إنستجرام".

وعلقت قائلة: "أختي ديانا عملت عملية صغيرة بالمعدة وحبيت اطمن جمهورها بالوطن العربي أنها إن شاء الله رح تكون بخير وعافية".


إصابة المخرج رائد لبيب بالسرطان

أعلن المخرج رائد لبيب عن إصابته بمرض السرطان من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكشف لجمهوره على صفحته الشخصية عن إصابته حيث كتب: "أنا جالي سرطان".

اشتهر رائد من خلال إخراج برنامج "الكاميرا الخفية"، كما أخرج برامج الراحل حسين الإمام، وهى: (حسين ع الهوا، حسين في الاستديو، وحسين على الناصية، عفاريت حسين اﻹمام).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

آخرهم حورية فرغلي | نجوم أبعدهم المرض عن الساحة الفنية

منهم حورية فرغلي.. فنانون غيبهم المرض عن الأضواء.. تفاصيل تعرضهم لـ وعكات صحية أجبرتهم على الابتعاد

تسافر لإجراء عملية جديدة في أنفها.. التفاصيل الكاملة لحالة حورية فرغلي

بعد دخولها العمليات.. تفاصيل الحالة الصحية لـ حورية فرغلي

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لـ حورية فرغلي

مستشفى النجوم| تطورات الحالة الصحية لـ حورية فرغلى .. ومى حلمى تخضع لعملية جراحية

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

ننشر أسعار الدولار اليوم 16-2-2021

السيطرة على حريق ناتج عن انفجار 6 أسطوانات غاز في طنطا

سعد سمير مشاكس وحمدي الأكثر التزاما.. أخصائي تأهيل الأهلي يكشف سر نجاح لاعبي الفريق بدنيا

بعد طرحها الشكل الجديد في السعودية.. هيونداي مصر تطرح الفيس ليفت القديم من hyundai accent rb 2021 | صور

وزيرة الصحة: تخفيض قوائم الانتظار لمرضى القلب إلى أسبوع.. فيديو

Advertisements

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر.. أمطار غزيرة على 26 منطقة بالجمهورية اليوم | تفاصيل

دعاء تفريج الهموم والمشاكل من 5 كلمات.. بها ينتهي الكرب فورا

وزيرة الصحة: التأمين الصحى سيشمل 100% من المواطنين..فيديو

التعليم تناقش كيفية عقد امتحانات طلاب النقل بالمدارس الفنية.. وإعلان القرارات نهاية الأسبوع القادم

السيطرة على حريق ناتج عن انفجار 6 أسطوانات غاز في طنطا

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها الشكل الجديد في السعودية.. هيونداي مصر تطرح الفيس ليفت القديم من hyundai accent rb 2021 | صور

في غضون 20 دقيقة.. أب يسقط جثة هامدة فجأة بعد معاناته من حرقة المعدة

أسعار ومواصفات مازدا mazda 3 الشكل الجديد 2021 بعد طرحها رسميا في مصر.. صور