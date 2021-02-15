استأصلت جزءا من القفص الصدري .. مصدر يكشف تفاصيل جديدة عن حالة حورية فرغلى





وقال المصدر لـ "صدى البلد" إن حورية فرغلى بحالة صحية جيدة، بعد أن أجرت العملية الأولى، وأنها حاليا تخضع لجرعات الأكسجين من أجل إجراء العملية الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة.





وأضاف المصدر أن كل ما يتردد عن تدهور حالتها الصحية أمر غير حقيقى وهى بحالة صحية جيدة، ونطلب لها الدعاء بالشفاء العاجل وأن تعود بالسلامة إلى مصر.





وقال المصدر إنه تم الانتهاء من أول عملية جراحية لها واستغرقت حوالى 10 ساعات ، وتتلخص العملية فى استئصال جزء من قفصها الصدري، م ضيفا أن الفنانة حورية فرغلي تستعد لـ إجراء العملية الثانية.

وقالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إنها تربطها علاقة صداقة مع الفنانة حورية فرغلي، التي تتواجد حاليا خارج مصر، لإجراء جراحة عاجلة، ومهمة، وأنها كانت تتواصل معها خلال الأيام الماضية.

وتابعت رانيا، لا أعرف ما الذي حدث خلال الجراحة حتى الان، وأنتظر هاتف من أسرتها أو أحد أقاربها خلال اليوم أو غدًا لكي نطمئن عليها، وبمجرد توصلي لأي معلومة خلال الساعات المقبلة، سأكتب عبر حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي لكى يطمئن عليها الجمهور الذي يحبها، وينتظر أخبارها، ونجاح العملية.





كشف مصدر مقرب من الفنانة حورية فرغلى عن تطورات الحالة الصحية بعد أن أجرت العملية الأولى الخاصة بتركيب عظمة فى الأنف والتى أجرتها فى أمريكا بولاية شيكاغو.