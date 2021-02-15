ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

استأصلت جزءا من القفص الصدري .. مصدر يكشف تفاصيل جديدة عن حالة حورية فرغلى

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:43 م
حورية فرغلى
حورية فرغلى
Advertisements
أحمد إبراهيم
كشف مصدر مقرب من الفنانة حورية فرغلى عن تطورات الحالة الصحية بعد أن أجرت العملية الأولى الخاصة بتركيب عظمة فى الأنف والتى أجرتها فى أمريكا بولاية شيكاغو. 

وقال المصدر لـ "صدى البلد"  إن حورية فرغلى بحالة صحية جيدة، بعد أن أجرت العملية الأولى، وأنها حاليا تخضع لجرعات الأكسجين من أجل إجراء العملية الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة. 

وأضاف المصدر أن كل ما يتردد عن تدهور حالتها الصحية أمر غير حقيقى وهى بحالة صحية جيدة، ونطلب لها الدعاء بالشفاء العاجل وأن تعود بالسلامة إلى مصر. 

وقال المصدر إنه تم الانتهاء من أول عملية جراحية لها واستغرقت حوالى 10 ساعات ، وتتلخص العملية فى استئصال جزء من قفصها الصدري، مضيفا أن الفنانة حورية فرغلي تستعد لـ إجراء العملية الثانية. 

وقالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إنها تربطها علاقة صداقة مع الفنانة حورية فرغلي، التي تتواجد حاليا خارج مصر، لإجراء جراحة عاجلة، ومهمة، وأنها كانت تتواصل معها خلال الأيام الماضية.

وتابعت رانيا، لا أعرف ما الذي حدث خلال الجراحة حتى الان، وأنتظر هاتف من أسرتها أو أحد أقاربها خلال اليوم أو غدًا لكي نطمئن عليها، وبمجرد توصلي لأي معلومة خلال الساعات المقبلة، سأكتب عبر حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي لكى يطمئن عليها الجمهور الذي يحبها، وينتظر أخبارها، ونجاح العملية. 


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تسافر لإجراء عملية جديدة في أنفها.. التفاصيل الكاملة لحالة حورية فرغلي

رانيا محمود ياسين: حورية فرغلي تخضع لجراحة تستغرق 9 ساعات.. تفاصيل

بعد دخولها العمليات.. تفاصيل الحالة الصحية لـ حورية فرغلي

وضعها على جهاز الأكسجين .. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ حورية فرغلي

نقص الهيموجلوبين .. تطورات الحالة الصحية لـ حورية فرغلي

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لـ حورية فرغلي

ترشيحاتنا

تعرف على دور أحمد السقا في فيلم السرب

سقوط 3 صواريخ بمحيط مطار أربيل في العراق

20 صورة تكشف قصة الضربة الجوية.. ننشر تفاصيل جديدة عن فيلم السرب لـ أحمد السقا

ماذا يحدث عند تناول ماء بالليمون يوميا؟

الحكومة: الانتهاء من تطوير 4 محالج لقطن ومخطط 3 أخرى خلال 2021

بعد تصدرها الترند.. شاهد | أجرأ إطلالات روبي التي تكشف عن أنوثتها وقوامها المثالي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق فورد فوكاس الجديدة في مصر .. السعر والمواصفات

تبدأ من 165 ألفا .. مواصفات كيا سول وسعرها في سوق المستعمل

ببدلة بيضاء.. أروى تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها