وزيرة الصحة: 93٪؜ نسبة الرضا عن منظومة التأمين الشامل بمحافظات المرحلة الأولى

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال افتتاح مجمع الاسماعيلية الطبي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن نسبة رضا المواطنين علي منظومة التامين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الاولي، تراوحت بين 90 إلى 93٪؜.





وأشارت زايد خلال افتتاح الرئيس السيسي مجمع التأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية، إلى رفع كفاءة البنية التحتية، والتحويل المؤسسي بمنظومة التامين الصحي الشامل لتحقيق التنمية الصحي المستدامة.





كما أعلنت وزيرة الصحة، انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالاسماعيلية، بتكلفة تفوق 10 مليارات جنيه، وبنسبة تسجيل مواطنين وصلت ٨٣% من السكان، لافتة الي توفير الخدمات الطبية التداخلية والحرجة بالمنظومة الجديدة، كما اشارت الي افتتاح مركز ٣٠ يونيو للجراحات التخصصية لأمراض الكلى.





وأشارت زايد إلى انطلاق المنظومة الصحية بجنوب سيناء، والتي كان فيها تحدي حقيقي علي حد وصفها،، بسبب اقناع الاسر بالتسجيل، ونجحوا في تسجيل 83%.

كما لفتت الي ان الاصلاح الصحي، يوجه الكثير من التحديات، و ان 58 من المواطنين فقط كانوا ينتموا للتأمين الصحي. واضافت زايد، ان المنظومة الجديدة، تلغي انفاق المواطن من الجيب برؤية ثاقبة، لافتة الي تسخير كل العقبات من اجل العمل علي تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل، لتشمل جميع المواطنين، مؤكدة علي تفعيل المراقبة في المحافظات.

واضافت ان منظومة التامين الصحي الشامل مميكنة نقدر من خلالها التوفير علي المواطن وتأمينه صحيا.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الاسماعيلية، وذلك ضمن عدد من المشروعات سيتم افتتاحها في قطاع الصحة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مجمع الاسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة واقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى إنه يعد مركزًا رئيسيًا ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط انشاؤها وتعميمها علي مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.



